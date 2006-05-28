تغيير مرجع نظارتي انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان اقدامي سياسي است

گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: انتخابات شوراها در ذيل انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده، لذا واگذاري نظارت بر اين انتخابات به شوراي نگهبان مخالف روح قانون اساسي است.

وي ادامه داد: برخي قائل به تعطيلي شوراها هستند ولي ملاحظات سياسي و اجتماعي اين اجازه را به آنها نمي دهد.

سخنگوي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه برخي علت تجميع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را در كاستن از هزينه ها عنوان مي كنند، گفت: هزينه انتخابات شوراها در دوره گذشته كه نظارت آن بر عهده مجلس شوراي اسلامي بود 400 ميليون تومان برآورد شده در حاليكه انتخابات مجلس هفتم كه نظارت آن بر عهده شوراي نگهبان 20 ميليارد تومان هزينه دربرداشته است.

اسماعيل گرامي مقدم همچنين اظهار داشت: بايد طراحان ارجاع نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان پاسخگوي اين مسئله باشند كه شوراي نگهبان چگونه مي تواند بر تعداد بالاي نامزدهاي شركت كننده در انتخابات شوراها، نظارت و به پرونده هاي آنان رسيدگي كند.

وي در پايان تصريح كرد: چنانچه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر به شوراي نگهبان سپرده شود براي اين شورا به دليل حجم بالاي كار چاره اي جز رد صلاحيت كلي و گزينه اي باقي نمي ماند لذا اين امر باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات خواهد شد.