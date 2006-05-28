استقبال از رايزني هاي جاري ايران، پاكستان و افغانستان / نگراني از پيامدهاي منفي كشت مواد مخدر در جامعه افغانستان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي در اين ديدار با ارزيابي سفر رئيس جمهوري افغانستان به تهران اظهار داشت: ما از سفر رئيس جمهوري افغانستان ارزيابي مثبت داريم و در اين مرحله سفر مي تواند گامهاي بلندي در تقويت مناسبات بردارد. ما مي توانيم عوامل قوت مناسبات را بيش از پيش تقويت سازيم و عوامل ضعف را با رايزني هاي نزديك برطرف سازيم.

وزير امور خارجه با تبيين مسئوليت هاي جديد وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: ما اعتقاد داريم اين تصدي مي تواند در تحرك بخشيدن مناسبات در تمامي سطوح با ايجاد ساز وكارهاي مناسب فعال گردد.

متكي با تشريح آثار مخرب مواد مخدر در آسيب پذيري اجتماعي و امنيتي منطقه تصريح كرد: مواد مخدر و كشت آن موجب افزايش نگراني مردم منطقه شده است. ما و افغانستان بطور مشترك مي توانيم با ترعيب و تشويق سازمان هاي بين المللي در حمايت مالي از كشت جايگزين قدم هاي موثري در جهت ريشه كني اين پديده منفي برداريم.

وزير امور خارجه كشورمان با ارزيابي تحولات افغانستان و ضرورت افزايش همكاري هاي منطقه اي تصريح كرد: رايزنيهاي جاري بين ايران، پاكستان و افغانستان به منظور بهبود اوضاع با استقبال خوبي مواجه شده است. ما اميدواريم بتوانيم زمينه هاي همكاري هاي سه جانبه را براي برقراري ثبات و امنيت و همكاري هاي منطقه اي تقويت سازيم.

سپنتا نيز در اين ديدار با اشاره به علايق فرهنگي و تاريخ مشترك دو كشور گفت: ما صاحب فرهنگ و تاريخ مشترك هستيم و اين مبناي مشترك براي گسترش مناسبات است و ما روابط دو كشور را روابطي طبيعي ناشي از عمق ريشه ها و علايق دو ملت مي دانيم.

وزير امور خارجه افغانستان افزود: ما به عنوان دو ملت و كشور برادر در تمامي عرضه ها علاقمنديم مناسبات را گسترش دهيم و در اين چارچوب برقراري كميسيون مشترك اقتصادي و كميته هاي سياسي يك امر ضروري و مفيد است و بزودي زمان كميسيون بعدي كه در كابل برگزار مي گردد را پيشنهاد مي كنيم.

سپنتا در خصوص مواد مخدر و خطرات و پيامدهاي منفي بر منطقه اظهار داشت: ما در نگراني جمهوري اسلامي ايران هم عقيده هستيم، متاسفانه اخيرا پيامدهاي منفي آن را نيز در جامعه افغانستان احساس مي كنيم و ما از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران بر فعال ساختن سازمانهاي بين المللي بمنظور مبارزه با اين پديده مخرب حمايت مي كنيم.

وي افزود: راهبرد ملت و دولت افغانستان مبتني بر مخالفت با هرگونه تلاش بر ضد امنيت همسايگان است و ما با ايجاد پايگاه خارجي در افغانستان كه عليه همسايگان بكار گرفته شود مخالفت كرده ايم.

وزير امور خارجه افغانستان در پايان با ابراز خرسندي نسبت به ابتكار جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري اجلاس سه جانبه بين وزراي خارجه ايران، پاكستان و افغانستان گفت: ما اين ابتكار خيرخواهانه را مثبت مي دانيم و همواره رايزنيهاي منطقه اي بين سه كشور براي تقويت همگرايي و برقراري ثبات و امنيت در افغانستان مفيد و سازنده بوده است.