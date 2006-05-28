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۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۳۶

جشنواره سينماي آمريكاي لاتين آغاز شد

جشنواره "سينماي سوم، چشم‌انداز سينماي آمريكاي لاتين" از امروز در دانشكده فني دانشگاه آزاد آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جشنواره سينماي سوم از روز يكشنبه هفتم خرداد تا نهم خرداد برگزار مي شود و فيلم هاي مستند و داستاني برتر توليدشده در آمريكاي لاتين در دانشكده فني مهندسي شهيد كلانتري دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب واقع در انتهاي بزرگراه آهنگ به نمايش درخواهند آمد.

جلسه نقد و بررسي سينماي سوم با حضور جودي سي اخمينا و سوزانا مولينا معاون بين الملل انستيتو فيلم كوبا و توتورو تائوليس مستندساز شيليايي و كارگردان فيلم "غارت" در اين دانشكده برگزار خواهد شد. حضور براي تمامي علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 332659

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