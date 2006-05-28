جشنواره سينماي آمريكاي لاتين آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جشنواره سينماي سوم از روز يكشنبه هفتم خرداد تا نهم خرداد برگزار مي شود و فيلم هاي مستند و داستاني برتر توليدشده در آمريكاي لاتين در دانشكده فني مهندسي شهيد كلانتري دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب واقع در انتهاي بزرگراه آهنگ به نمايش درخواهند آمد.

جلسه نقد و بررسي سينماي سوم با حضور جودي سي اخمينا و سوزانا مولينا معاون بين الملل انستيتو فيلم كوبا و توتورو تائوليس مستندساز شيليايي و كارگردان فيلم "غارت" در اين دانشكده برگزار خواهد شد. حضور براي تمامي علاقمندان آزاد است.