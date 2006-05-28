ابراز خوش بيني سولانا به حل موضوع هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز از وين، سولانا بدون اينكه جزئياتي درباره مشوق ها به ايران ارائه دهد گفت كه با ارائه يك بسته مشوق ها خوش بيني براي رسيدن به يك توافق براي انصراف ايران از برنامه هاي تسليحات هسته اي وجود دارد.

سولانا كه براي شركت در نشست وزراي خارجه كشورهاي اتحاديه اروپا به وين سفر كرده است گفت: ما به كار خود ادامه مي دهيم و پيشرفت هايي را در اين زمينه داشته ايم.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در گفتگو با رويترز افزود : ما با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در نشست روسيه -اتحاديه اروپا در تفريحگاه سوچي در درياي سياه گفتگو كرديم بنابراين فكر مي كنم در حال پيشرفت هستيم.

پيشتر گفته شده است كه اتحاديه اروپا در مشوق هاي خود پيشنهاد ساخت راكتور آب سبك وتضمين تهيه سوخت براي نيروگاههاي هسته اي غير نظامي به ايران مي دهد بنابراين بر اساس اين پيشنهاد ديگر تهران نيازي به غني سازي ندارد.

ايران بارها بر حق خود براي داشتن چرخه سوخت هسته اي و فعاليت هاي غني سازي در داخل كشور تاكيد كرده است.

همچنين به گفته سولانا ، زماني در اين هفته نشستي درباره موضوع هسته اي ايران برگزار خواهد شد و همچنين شوراي امنيت نيز به كار خود در اين زمينه ادامه مي دهد.

وي همچنين در پاسخ به بروز مشكل احتمالي درباره نهايي شدن مشوق ها گفت: هنوز مشكلاتي وجود دارد و من وارد آنها نمي شوم اما تصور مي كنم كه به سوي توافق حركت مي كنيم.