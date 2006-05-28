امام (ره) خودباوري را براي نسل سوم به ميراث گذاشت / نسل امروز باور دارد كه مي تواند در سطح جهان افتخار آفرين باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني عصر امروز در مراسم تجليل از دانشجويان نمونه سال 1384 برگزيدگان دهمين المپياد علمي دانشجويي و هفتمين جشنواره جوان خوارزمي دانشگاه تهران با بيان اين مطلب افزود: بسياري نگران هستند كه نسل سوم انقلاب از امام چه توشه اي و از ميراث هاي امام (ره) چه بهره هايي گرفته است. اين مسئله با بررسي هاي تحليلگران خارجي و محققان داخلي مواجه بوده است.

وي افزود: نسل اول انقلاب فداكارانه قبل از پيروزي انقلاب دشواري هاي زيادي را به دوش كشيدند و رهسپار راه شهيدان شدند. نسل دوم نيز در سال هاي 1359 تا 1370 در عرصه هاي جهاد با تمام وجود شركت كردند و انقلاب را از مهلكه هايي كه پيش رو داشت نجات داده است. اينها نيز از امام راحل (ره) توشه هاي بسياري را گرفتند.

رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: اما ميراث امام (ره) در نسل سوم نيز به خوبي مشاهده مي شود. امروز شاهد شكوفايي دانش و عقلانيت در نسل سوم هستيم و اين به بركت راهي است كه امام (ره) به روي اين نسل گشوده است.

وي گفت: نخستين اثر گرانبهاي امام براي اين نسل سوم و جوان هاي امروز مسئله خودباوري است. امام بارها متذكر شدند حتي اگر در مرحله صفر باشيم مي توانيم روي پاي خود بايستيم.

آيت الله عميد زنجاني افزود: امام (ره) خودباوري را براي نسل سوم به ميراث گذاشت و نسل جديد با قدرت و شهامت نسل هاي گذشته بر اين باور است كه مي تواند اين مملكت را بسازد و در سطح جهان افتخار آفرين باشد.

رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: ميراث دومي كه امام راحل (ره) براي نسل جوان به ارمغان گذاشت، شتاب و پيشتازي بود كه اكنون نسل سوم انقلاب بدين وسيله و با شتاب هر چه سريعتر به دانش محوري ادامه مي دهد.