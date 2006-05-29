ابراهيميان در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره نمايشنامه جديد خود گفت: "نمايشنامه "كليد" را با رعايت تمامي قوانين كلاسيك نمايشنامه نويسي نوشتم كه داستان آن در 50 سال قبل از بعثت تا تولد علي ابن ابيطالب اتفاق مي افتد. داستان "كليد" درباره ماجراي قبيله "جرهم" است كه مدتي كليددار كعبه بوده اند و به دليل گناهي كه مرتكب مي شوند از كعبه تبعيد شده و پس از سال ها قصد دارند حجرالاسود را بدزدند."

وي افزود: "اين نمايش براي اجرا در سال پيامبر اعظم (ص) مناسب است و من آن را به مسئولان اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه مي دهم. از نظر من بهترين تالار براي اجراي نمايش "كليد" تالار وحدت به دليل وسعت آن است و ترجيح مي دهم فرد ديگري جز من آن را كارگرداني كند."

وي چندي پيش نگارش نمايشنامه "طوبي در جنگ" را به پايان برد كه نگاهي تازه به حضور زنان در دفاع مقدس دارد و بهروز غريب پور قصد دارد در صورت مساعد بودن شرايط آن را در جشنواره نمايش هاي دفاع مقدس سال آينده روي صحنه ببرد.

به زودي از محمد ابراهيميان نمايشنامه هاي "خدا در آلتونا حرف مي زند"، "ليلي و مجنون"، "حرير سرخ صنوبر"، "قزاق ها" و "شمسانا" با همكاري انتشارات صحنه و قطره به چاپ خواهد رسيد.

امتياز اجراي نمايشنامه "شمسانا" به بنياد رودكي واگذار شده و سال گذشته صحبت هايي براي اجراي اين نمايش توسط يكي از كارگردانان تئاتر صورت گرفت كه به نتيجه نرسيد.