اولمرت طرح يكجانبه خروج از كرانه باختري را ارائه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص، به گفته اين مقامات اولمرت در ديدار با مبارك طرح خروج يكجانبه ازكرانه باختري را مطرح خواهد ساخت.

اين سفر در پي آن صورت مي گيرد كه در پي تماس تلفني كه چند روز پيش بين مبارك و اولمرت انجام شد، توافقاتي در مورد سفر اولمرت به مصر پس از اتمام سفرش به آمريكا به دست آمد.



به نوشته اين روزنامه طرح اخير طرحي است كه اولمرت هفته گذشته آن را با مقامات ارشد دولت بوش در ديدار خود از واشنگتن در ميان گذاشته است.

"سليمان عواد" سخنگوي رئيس جمهور مصر بدون اينكه به جزئيات بيشتري اشاره كند گفت: اولمرت و مبارك تلاش خواهند كرد تا راه هايي را براي دستيابي به صلح كه در نشست بين مقامات اين دو طرف با "محمود عباس" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني مطرح خواهد شد بيابند.

به گزارش هاآرتص، رهبران اسرائيل و مصر از زماني كه اولمرت جانشين آريل شارون شده است در تماسي مداوم با يكديگر بوده اند اما نشست هفته آينده اولين نشست رو در روي اين دو طرف از زماني خواهد بود كه اولمرت اين پست را در دست گرفته است.

همچنين در همين رابطه گفته مي شود كه اولمرت در 11 ژوئن(21 خرداد) براي گفتگوهاي بيشتر، به فرانسه و انگليس خواهد رفت و در 9 جولاي(18 تير) نيز از آلمان ديداري خواهد داشت.

وي براي گفتگوهاي بيشتر ديداري نيز با ملك عبدالله دوم پادشاه اردن صورت خواهد داد.

همچنين پيشتر الشرق الاوسط خبر داده است كه از ديگر موضوعاتي كه در شرم الشيخ مطرح مي شود، مسئله برداشتن حلقه محاصره اسرائيل از كمك ها به فلسطيني ها است.

يك منبع مصر ادعا كرده است كه حماس در جريان برگزاري اين كنفرانس، موافقت خود را با طرح صلح كشورهاي عربي اعلام خواهد كرد.

"زيپي ليوني" وزير امورخارجه اسرائيل هفته گذشته در حاشيه برگزاري اجلاس "مجمع جهاني اقتصاد براي خاورميانه" در شرم الشيخ، دوبار با حسني مبارك ديدار كرد.