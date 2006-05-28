كوهكن نماينده مردم لنجان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر "، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در جلسه عصر امروز فراكسيون اكثريت كه در صحن مجلس برگزار شد، پس از مشخص شدن نامزدها براي هيات رئيسه مجلس، راي ‌گيري كاغذي صورت گرفت كه قرار است نتيجه اين راي گيري قبل از آغاز انتخابات هيات رئيسه صبح روز چهارشنبه اعلام گردد.

به گفته وي، در جلسه امروز اين فراكسيون كه نزديك به 160 نماينده مجلس حضور داشتند، غلامعلي حداد عادل براي رياست مجلس، محمدرضا باهنر نماينده كرمان، محمد حسن ابوترابي نماينده قزوين و محمد حسين استكي نماينده اصفهان براي نواب رئيس مجلس نامزد شدند.

در جلسه عصر امروز فراكسيون اصولگرايان علاوه بر حميدرضا حاجي ‌بابايي نماينده همدان، جهانبخش محبي ‌نيا نماينده مياندوآب، حسين سبحاني ‌نيا نماينده نيشابور، حسين نجابت نماينده تهران، موسي قرباني نماينده قائنات و شاهين، محمد صادقي نماينده كازرون كه منشي‌ هاي فعلي هيات رئيسه مجلس هستند، سيد محمود مدني بجستاني نماينده گناباد، عشرت شايق و محمد حسين فرهنگي نمايندگان تبريز و محمد حسين نژاد فلاح نماينده ساوجبلاغ نيز نامزد شدند.

در همين حال، سيد محمود ابطحي نماينده خميني شهر، حسن زماني نماينده ملاير و محمد آشوري تازياني نماينده بندرعباس نيز از نامزدان كارپرداز مجلس به شمار مي روند.