ايران مقابل كرواسي در نيمه اول به تساوي دست يافت / گلزني كريمي در برابر كرواسي

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار كه درشهر زاگرب كرواسي ومقابل ديدگان بيش از30 هزارتماشاگر كروات برگزارشد، تيم ملي فوتبال كشورمان با تركيب ميرزاپور، گل محمدي، نصرتي، كعبي، نكونام، رضايي، تيموريان، كريمي، هاشميان، زندي و دايي به ميدان رفت و درنيمه اول مقابل حريف اروپايي خود به تساوي 1-1 دست يافت.

تيم ملي فوتبال كشورمان ابتدا دردقيقه 21 روي پاس تماشايي محمد نصرتي مدافع پيش تاخته تيم ملي وضربه دقيق علي كريمي به گل برتري دست يافت.

درادامه كرواسي روي ارسال توپهاي بلند پشت مدافعان ايران بارها درموقعيت گلزني قرارگرفت كه تنها يكبار دردقيقه 31 و روي سردرگمي مدافعان تيم ملي توسط پرشو موفق به گلزني شد. پيش ازاين نيز يكبارحسين كعبي ضربه مهاجم تيم كرواسي را از روي خط دروازه برگشت داد.