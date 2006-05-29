- براساس يك نظرسنجي اكثريت فلسطيني ها از طرح اسراي دربند اسرائيل موسوم به سند وفاق ملي كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين قصد دارد،همه پرسي درباره برگزار كند، حمايت مي كند؛ ابومازن اعلام كرده است در صورتي كه گروههاي فلسطيني به توافقي براي حل مسائل موجود دست پيدا نكنند، اين طرح را به همه پرسي خواهد گذاشت.



- واشنگتن پست گزارش داد كه آمريكا براي اعمال تحريم عليه ايران، كشورهاي اروپايي و ژاپن را تحت فشار قرار داده است.



- نيويورك تايمز هم نوشت كه غني سازي اورانيوم در ايران روند كندي به خود گرفته است.



- مجله تايم آمريكا فاش كرد كه آمريكا كودكاني را در گوانتانامو بازداشت كرده است و آنها را مورد بازجويي قرار داده است و برخي از آنها همچنان در اين بازداشتگاه به سر مي برند.



- در پي وقوع زمين لرزه شديد شنبه در اندونزي كه حدود 5 هزار كشته به جاگذاشته است، كمكهاي بشردوستانه بين المللي امروز به جزيره جاوه اندونزي كه زمين لرزه آن را تكان داده است، وارد مي شود.



- يك منبع امنيتي عراق امروز اعلام كرد كه در انفجار يك بمب در ايستگاه اتوبوس ها در منطقه الخالص در شمال شرق بغداد، 9 غير نظامي كشته و 13 تن ديگر زخمي شدند.



- كويت بودجه سال مالي 2006-2007 را كه در برگيرنده كسري زيادي است، اعلام كرد.



- فارو اوريبي رئيس جمهوري كلمبيا روز گذشته براي دومين بار توانست با كسب 62 درصد آراء راي دهندگان اين كشور به مقام رياست جمهوري اين كشور دست پيدا كند.

- نظاميان آمريكايي امروز به سوي شماري از تظاهركنندگان در كابل آتش گشودند كه دست كم 4 غير نظامي در اين تيراندازي كشته شدند.