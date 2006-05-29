به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الدستور، به دنبال برگزاري كارگاه عملي" واعظان و خطيبان مساجد" كه طي سه روز در اردن برگزار شد و ديروز به پايان رسيد، آنها به بررسي نقش واعظان و خطيبان در بيداري و آگاهي دهي به مسلمانان پرداختند.

در اين كارگاه انديشمندان و متفكران به بيان ارزشهاي اسلامي از جنبه هاي فكري، سياسي، اجتماعي و انساني آن پرداختند.

شركت كنندگان با بررسي مذاهب و فرقه هاي مختلف اسلامي اظهار داشتند: خطابه هاي اسلامي جهاني و انساني است و پاسخ صريح و روشن به كساني است كه به اسلام كفر مي ورزند و اين دين را جهاني نمي دانند.

آنها تصريح كردند: از آنجايي كه اسلام دين اعتدال و ميانه روي است، پس بايد به اشاعه آن در ميان همه كشورها و تبيين آموزه هاي اين دين در ميان ديگر اديان الهي اقدام و به منظور بيان چهره حقيقي اسلام بايد با همكاري سازمانهاي اسلامي و ديني تلاش و فعاليت كرد.

شركت كنندگان يكي از راههاي بيداري و روشنگري مسلمانان درباره مسائل اسلام را همان خطابه هاي واعظان در مساجد قلمداد كردند و ياد آور شدند كه اين آموزه ها، خطابه ها و سخنرانيها بايد با يك هدف و با رعايت همه جوانب ايراد شود.

آنها با بيان اينكه واعظان نقش بسياري در آموزش و پرورش نسل نو انديش دارند، گفتند: خطيبان و واعظان بايد در همه زمينه ها با ارائه جنبه هاي ديني آن به اشاعه اسلام ناب اقدام كنند.

اين كارگاه عملي از سوي مركز حقوق بشر و پل ارتباطي مسلمانان طي سه روز در اردن برگزار شد كه گروههايي از امامان، خطيبان و واعظان مساجد و برخي از مسئولان وزارت اوقاف و امور اسلامي و مدارس آموزش و پرورش به منظور بررسي كيفيت خطابه ها، فتواها، كيفيت و چگونگي جذب مردم به مساجد و نقش خطيبان در ارتقاء فرهنگي و ديني جامعه اسلامي شركت كردند.