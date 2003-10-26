  1. بین الملل
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۳۹

در جريان برگزاري راي گيري

سيزده نفر در كلمبيا كشته شدند

شورشيان كلمبيا امروز با حمله به جايگاههاي راي گيري در اين كشور سيزده تن از راي دهندگان را كشتند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، در جريان برگزاري همه پرسي كه از سوي آلوارو اوريبه  رئيس جمهوري كلمبيا براي اصلاحات اساسي در اين كشور برگزار شد شورشيان اين كشوركه  تهديد به برهم زدن اين همه پرسي كرده بودند سيزده تن از راي دهندگان را كشتند .
رئيس جمهوري كلمبيا براي مبارزه با فساد اداري وانجام اصلاحات اساسي در اين كشور دستور برگزاري همه پرسي در كلمبيا را صادر كرده است  .
از سويي با شمارش بيش از 85 درصد آرا بين 9/79 و95 درصد راي دهندگان به 15 پيشنهاد اصلاحي رئيس جمهوري كلمبيا راي مثبت دادند .
گفتني است كه اين همه پرسي  براي پاره اي از اصلاحات در كلمبيا شامل كاهش كرسيهاي كنگره و تعداد كارمندان كه به كلاهبرداري از دولت متهم شده اند برگزار شد .

کد مطلب 33291

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها