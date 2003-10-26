سيزده نفر در كلمبيا كشته شدند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، در جريان برگزاري همه پرسي كه از سوي آلوارو اوريبه رئيس جمهوري كلمبيا براي اصلاحات اساسي در اين كشور برگزار شد شورشيان اين كشوركه تهديد به برهم زدن اين همه پرسي كرده بودند سيزده تن از راي دهندگان را كشتند .

رئيس جمهوري كلمبيا براي مبارزه با فساد اداري وانجام اصلاحات اساسي در اين كشور دستور برگزاري همه پرسي در كلمبيا را صادر كرده است .

از سويي با شمارش بيش از 85 درصد آرا بين 9/79 و95 درصد راي دهندگان به 15 پيشنهاد اصلاحي رئيس جمهوري كلمبيا راي مثبت دادند .

گفتني است كه اين همه پرسي براي پاره اي از اصلاحات در كلمبيا شامل كاهش كرسيهاي كنگره و تعداد كارمندان كه به كلاهبرداري از دولت متهم شده اند برگزار شد .