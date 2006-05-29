قابل در گفت وگو با خبرنگار سياسي"مهر"، با بيان اينكه در دو سال گذشته مجلس هفتم، نتوانست در راستاي فعاليت هاي زيربنايي فعاليت كند كه اين امردر آينده ممكن است كشوررا با بحران روبرو كند، اظهار داشت: غفلت از برنامه ريزي هاي بنيادين فرهنگي و اقتصادي را مي توان از ديگركاستي ها و كم كاري هاي مجلس هفتم در دو سال گذشته عنوان كرد.

اين فعال سياسي در ادامه گفت وگو ي خود با اشاره به اينكه كشوردر حال گذر از شرايط خاص و رسيدن به دموكراسي واقعي قرار گرفته است، گفت: ما در دو سال گذشته شاهد بوده ايم كه مجلس هفتم كمتر تلاشي را براي فراهم شدن بستري مناسب در جهت رسيدن به يك دمكراسي واقعي در كشور برداشته است.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت توقف لايحه جرم سياسي در مجلس هفتم را يكي ديگر از نواقص و كم كارهاي اين مجلس خواند.

هادي قابل در پايان فراهم كردن بستر مناسب از سوي مجلس هفتم براي پيروز شدن طيف ديگر اصو لگرايان در انتخابات رياست جمهوري را از گام هاي مثبت نمايندگان مجلس هفتم عنوان كرد.