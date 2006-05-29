به گزارش خبرنگار "مهر"، مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر امروز در نشست با كاركنان زن وزارت كشور، با بيان اين مطلب افزود : بايد در جستجوي علت و عوامل تشديد كنننده اين وضعيت باشيم.

وي افزود : رئيس بخش روابط خارجي اروپا در سخنان خود عنوان كرده است كه ايران رهبري خاورميانه را بر عهده مي گيرد و علت اين امر را نيز دست يافتن به فن آوري هسته اي و غني سازي و قابليت كشور در غني سازي هسته اي ذكر كرده است.

پورمحمدي ، سه تحول را دليل اين امر دانست كه يكي از آنها دست يافتن به فن آوري هسته اي به عنوان نماد توان علمي و فن آوري و آهنگ توسعه كشور است و دليل ديگر موقعيتي است كه نظام جمهوري اسلامي در عرصه منطقه اي كسب كرده و آنچه در عراق ، افغانستان و كشورهاي ديگر اتفاق افتاده حكايت از اين دارد كه انقلاب اسلامي شعارهايش عرصه هاي بيشتري را فرا گرفته و سرزمينهاي وسيع تري را در نورديده و هم اكنون شعارهاي عنوان شده مطلوب ساكنان منطقه شده است.

وي ادامه داد : آنچه در منطقه اتفاق افتاده يك گزينه مطلوب براي ساكنان منطقه است و آن مدل زندگي بر اساس اراده و خواست عمومي مردم و همچنين بر اساس آموزه هاي ديني و اسلامي بوده و انقلاب اسلامي اين توفيق را ييدا كرده كه ساكنان منطقه بزرگ خاورميانه و اين توفيق بر آن حاكم شود.

وزير كشور افزود : اتفاق جديدتري كه در داخل كشور روي داده اين است كه تمامي اين عوامل در بستر نگاه اصولگرايانه و ارزشمندانه شكل گرفته ، يعني دانش و فن آوري هسته اي و توسعه شعارهاي انقلاب با تثبيت جايگاه اصول گرايانه در داخل كشور است. به طوري كه اين اتفاقات براي رقبا و دشمنان ما قابل تحمل نيست و همه سعي دارند مشكلات و رسوايي هايي را مانند شكستن و آتش زدن ايجاد كنند و هيچ رسوايي بالاتر از آن نيست كه امريكا براي آتش زدن و شكستن در اين منطقه امواج ماهواره اي بفرستد.

پورمحمدي در مورد اتفاقات اردبيل گفت : در اين استان مردم تظاهرات گسترده اي مي كنند و دشمنان عده اي را مي فرستند كه به خيابانها بروند و آشوب به راه بيندازند و اين امر نشان دهنده عمق درماندگي واستيصال دشمن است.

وي افزود : اجازه نمي دهيم كسي به زمين بازي بيايد و اقدام به آشوب و شكستن و آتش زدن كند.

وزير كشور گفت : بايد از حقوق مردم دفاع كنيم و نمي توانيم اقدامات آشوب گران دشمنان در داخل كشور را تحمل كنيم و با قدرت از امنيت و جان مردم دفاع مي كنيم و هيچ تعلل و دغدغه اي به خود راه نمي دهيم. اين تكليف قانوني ماست و انتطار و توقع شهروندان و هموطنان نيز انجام اين تكليف با قدرت است.

پورمحمدي تصريح كرد : مطمنا از اين شرايط عبور مي كنيم ، فقط تلاشمان اين است كه هزينه هاي اين امر كمتر به خسارت و آسيب منجر ود و به روند توسعه و رشد ملت تعميم داده شود و اميدواريم با هوشمندي مردم و خانواده ها و زنان توجه و عنايت ما به همبستگي مردم به سمت شكوفايي حركت كنيم.

وزير كشور خاطر نشان كرد : توجه به آموزه هاي ديني كه مساوي ميان زنان و مدان و بايد زنان ه طور يكسان در جامعه حضور داشته باشند تا به شكوفايي برسيم.