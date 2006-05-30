مصرف كره كاكائو موجب شادابي پوست مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، به علت تاثير خوبي كه شكلات هاي حاوي فلاوانول در پوست دارد ، در تهيه بسياري از انواع كرم هاي زيبايي از عصاره آنها استفاده مي شود.

اما اخيرا دانشمندان دريافته اند كه مصرف اين گونه كاكائوي حاوي فلاوانول يا كره كاكائو به صورت خوراكي نيز مي تواند تاثيرات خوبي بر ظاهر و عملكرد پوست داشته باشد.

جالب اينكه ، مشخص شده در تركيبات كاكائو موادي هست كه موجب ايجاد رطوبت در پوست شده و اين مواد به ويژه براي خانم هايي كه قصد دارند از چين و چروك هاي پوست شان جلوگيري كنند اهميت قابل ملاحظه اي دارد.

در بررسي هاي اخير كه مدت 12هفته روي 24 خانم سالم بين 18 تا 65 سال آزمايش شد ، مشخص گرديد افرادي كه روزانه 329 ميلي گرم از تركيبات كاكائو حاوي فلاوانول استفاده كرده اند ، به نسبت افرادي كه روزانه كمتر از 27 ميلي گرم از اين تركيبات استفاده كرده اند ، پوست شاداب تر و مرطوب تر داشتند.

همچنين ، چنين افرادي از جريان خون بهتري زير پوست برخوردار بوده اند.

متخصصان هشدار داده اند كه مصرف شكلات هايي كه حاوي فلاوانول نيست ، هيچ گونه تاثير مثبتي بر پوست ندارد.

