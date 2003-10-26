يك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار تقسيم اين كشور به پنج ايالت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، موفق الربيعي گفت: فدرالي شدن عراق باعث قوي تر شدن اين كشور خواهد شد.الربيعي افزود: واقعيت اين است كه قدرتمند ترين كشورها از نظر اقتصادي و معنوي كشورهايي هستند كه به صورت فدرالي اداره مي شوند.عضو شوراي حكومت انتقالي عراق تقسيم اين كشور به پنج ايالت و اداره آن به صورت فدرالي را راهي براي قوي تر شدن عراق خواند.

شوراي حكومت انتقالي از 25 تن از اعضاي احزاب و تشكيل هاي اصلي عراق تشكيل شده است و يك هيات 9 نفره به عنوان هيات رئيسه آن انتخاب شده است كه هر ماه يك نفر از آنها بر اساس حروف ابجدي رياست اين شورا را به عهده مي گيرند.در حال حاضر رياست دوره اي اين شورا را اياد علاوي به عهده دارد.



