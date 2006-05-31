"قانون از باستان تا امروز" منتشر مي شود

اين آهنگسازوپژوهشگرموسيقي درباره كتاب در دست تاليف خود به خبرنگار موسيقي مهر گفت : "قانون" قابليت هاي اجرايي بسيار زيادي دارد. آن را در محدوده سازهاي "ذوات الاوتار مطلق" (سازي كه سيم آن به واسطه ضربه توليد صدا كرده و نيازي به گرفتن دستان و پرده ندارد) دسته بندي مي كنند اما من توانسته ام از آن به صورت "مقيد" (با پرده و دستان) هم استفاده كنم.

سعيدي به جز برشمردن قابليت هاي اجرايي و ساختار ساز قانون، تاريخچه آن از دوران باستان تا امروز را نيز استخراج كرده است كه همراه با مباحث فني و تكنيكي به مطالب كتاب پيوست مي كند ؛ همچنين نزديك كردن علايم اجرايي اين ساز به علايم بين المللي از ديگر مواردي است كه اين مولف به آن اشاره كرد.

اثر ديگري كه اين آهنگساز مراحل پاياني تاليف آن را به پايان مي برد مجموعه كاملي از رديف ها در 600 صفحه است كه رديف هاي ميرزا عبدالله، معروفي، كريمي، هرمزي، صبا، فروتن، برومند و ديگران را براي اجرا توسط ساز قانون روايت كرده است.

اين نوازنده كه رديف را نزد نورعلي برومند و دكتر صفوت آموخته درباره اين كتاب به مهر گفت : سعي من بر اين بوده كه نوازندگان سازهاي ديگر نيز بتوانند از اين رديف ها با جابه جايي علايم اجرايي آن براي نواختن ساز خودشان استفاده كنند.

"قانون از باستان تا امروز" و رديف هاي قانون به روايت مليحه سعيد توسط انتشارات "باغ نغمه ها"منتشرخواهند شد.