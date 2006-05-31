آزادي ديني لطمه به ديگران را نفي مي كند

دكتر علي موحديان عطار پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان در گفتگو با خبرنگار"مهر" با يادآوري اينكه خدا بيان ديگري از حق است، افزود: خداوند بيان ديگري از حق، حقيقت و عدالت است و آنچه اسلام براي زندگي بشر در نظر گرفته و مطرح كرده است با اين سه اصل كاملا هماهنگ است.



موحديان عطار با اشاره به اينكه اصل انتخاب اسلام آزاد است، گفت: همانطور كه انتخاب اسلام به ميل و اراده افراد وابسته است عمل به احكام آن نيز آزادانه است اما كسي كه ايمان مي آورد، به اقتضاي اين ايمان بايد به دستورات ديني هم ايمان آورده و مقيد به انجام آن شود.



اين پژوهشگر اديان، پذيرش دين را اختياري عنوان كرد و افزود: هيچ اصراري در پذيرش دين نيست و آن چيزهايي كه به عنوان اراده و اختيار آدمي در نظر گرفته شده در دين نيز وجود دارد اما به طور حتم آنچه آزادي بي قيد و شرط ناميده مي شود در دين و دستورات آن به چشم نمي خورد.



موحديان يادآور شد : به طور قطع الزاماتي در دين وجود دارد كه آزادي بي قيد و شرط انسانها را محدود مي كند و چون پذيرش دين آزادانه است اين الزامات هم از روي اراده و آگاهي پذيرفته مي شوند كه لزوما همه اين الزامات و آموزه هاي ديني با اخلاق جهاني هماهنگ نيست و نمي توانيم بگوئيم آنچه را دين محدود مي كند در حيطه اخلاق جهاني مطرح نيست.



وي درباره قلمرو دين به سه مورد اشاره كرد و افزود: ابتدا بايد ديد گستره دين به اقتضاي ذات و ماهيتش چيست؟ كه در پاسخ به اين پرسش بايد گفت ذات دين اقتضاي ورود به تمام مقوله هاي زندگي بشر را ندارد اما معناي زندگي و راه متناسب با آن را ارائه مي دهد.



موحديان عطار تأكيد كرد: ذات اسلام گسترده تر از ذات دين است، اسلام علاوه بر بيان معنا و راه و رسم زندگي، به بسياري از شئون زندگي انسان چون بهداشت، اقتصاد، حكومت و حتي روابط خانوادگي پاسخ مي دهد.