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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

دين، انسان و زندگي/ دين و آزادي- 5

آزادي ديني لطمه به ديگران را نفي مي كند

آزادي ديني لطمه به ديگران را نفي مي كند

از منظر دين، آزادي انسانها در گرو لطمه نزدن به انسانيت ديگر افراد است، انسانها تا آنجا آزاد هستند كه به آزادي و انسانيت ديگران خدشه اي وارد نكنند .

دكتر علي موحديان عطار پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان در گفتگو با خبرنگار"مهر" با يادآوري اينكه خدا بيان ديگري از حق است، افزود: خداوند بيان ديگري از حق، حقيقت و عدالت است و آنچه اسلام براي زندگي بشر در نظر گرفته و مطرح كرده است با اين سه اصل كاملا هماهنگ است.

موحديان عطار با اشاره به اينكه  اصل انتخاب اسلام آزاد است، گفت: همانطور كه انتخاب اسلام به ميل و اراده افراد وابسته است عمل به احكام آن نيز آزادانه است اما كسي كه ايمان مي آورد، به اقتضاي اين ايمان بايد به دستورات ديني هم ايمان آورده و مقيد به انجام آن شود.

اين پژوهشگر اديان، پذيرش دين را اختياري عنوان كرد و افزود: هيچ اصراري در پذيرش دين نيست و آن چيزهايي كه به عنوان اراده و اختيار آدمي در نظر گرفته شده در دين نيز وجود دارد اما به طور حتم آنچه آزادي بي قيد و شرط ناميده مي شود در دين و دستورات آن به چشم نمي خورد.

موحديان يادآور شد : به طور قطع الزاماتي در دين وجود دارد كه آزادي بي قيد و شرط انسانها را محدود مي كند و چون پذيرش دين آزادانه است اين الزامات هم از روي اراده و آگاهي پذيرفته مي شوند كه لزوما همه اين الزامات و آموزه هاي ديني با اخلاق جهاني هماهنگ نيست و نمي توانيم بگوئيم آنچه را دين محدود مي كند در حيطه اخلاق جهاني مطرح نيست.

وي درباره قلمرو دين به سه مورد اشاره كرد و افزود: ابتدا بايد ديد گستره دين به اقتضاي ذات و ماهيتش چيست؟ كه در پاسخ به اين پرسش بايد گفت ذات دين اقتضاي ورود به تمام مقوله هاي زندگي بشر را ندارد اما معناي زندگي و راه متناسب با آن را ارائه مي دهد.

موحديان عطار تأكيد كرد: ذات اسلام گسترده تر از ذات دين است، اسلام علاوه بر بيان معنا و راه و رسم زندگي، به بسياري از شئون زندگي انسان چون بهداشت، اقتصاد، حكومت و حتي روابط خانوادگي پاسخ مي دهد.

کد مطلب 332999

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