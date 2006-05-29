به گزارش خبرگزاري" مهر" سايت خبري فدراسيون فوتبال با اعلام اين مطلب نوشت: فوتبال ملي ايران تا به حال صاحب 14 افتخار درجه اول طي 38 سال اخير شده است. 3 صعود به جام جهاني، 4 صعود به المپيك، 3 قهرماني در مسابقات فوتبال جام ملتهاي آسيا و بالاخره 4 قهرماني در بازيهاي مختلف آسيايي كه 14 افتخـار مـورد نظـر را نشان مي دهد.

جالب است بدانيد كه در اين عرصه و در جمع مربيان، حشمت مهاجراني با كسب 2 افتخار تاريخي صعود به جام جهاني 1978 و قهرماني در جام ملتهاي 1976 در صدر است چرا كه او به جز اين دو افتخار، 4 بار هم با تيم ملي جوانان قهرمان آسيا شده است. به جز او، برانكو ايوانكوويچ هم صاحب 2 افتخار تاريخي صعود به جام جهاني و قهرماني بازيهاي آسيايي شده است. فرانك اوفارل، قهرمان بازيهاي آسيايي شده و به المپيك صعود كرده است. 8 مربي ديگر شامل مرحوم فكري، مرحوم دهداري، مرحوم رنجبر، حسن حبيبي، والدير ويرا، محمود بياتي، علي پروين و منصور پورحيدري صاحب اين افتخار شده اند.

