به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اعلام شركت كنترل كيفيت هواي تهران در حال حاضر شاخص كيفيت هواي مناطق يك ، 2، 5، 9 ، 18، 19، 20 ، 21 و 22 در وضعيت پاك قرار دارد .

همچنين مناطق 3، 4، 6، 10، 11، 12، 14 و 16 در شرايط سالم واقع شده است .