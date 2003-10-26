صادرات گاز ايران به تركيه به 14 ميليون متر مكعب در روز رسيد

مشاور مديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر ايران روزانه حدود 14 ميليون متر مكعب گاز به تركيه صادر مي كند و اين صادرات همچنان ادامه خواهد داشت.

اصغر سهيلي پور افزود: صادرات گاز ايران به تركيه نه تنها متوقف نشده بلكه افزايش نيز يافته به طوري كه از11 ميليون متر مكعب در روز درهفته گذشته به حدود 14 ميليون متر مكعب در هفته جاري رسيده است.

با تاييد مذاكرات تركيه با ايران در باره قيمت گاز گفت: اين مساله چيز جديدي نيست وعلت آن احتمالا پيشنهاد روسيه به عنوان رقيب ايران به تركيه با قيمتهاي كمتر است.

وي با اشاره به نياز روز افزون تركيه به گاز طبيعي افزود: از آنجايي كه روسيه به تنهايي قادر به تامين تمام نيازهاي تركيه به گاز طبيعي نيست تركيه به برداشت گاز خود از ايران ادامه خواهد داد.

وي همچنين از آمادگي ايران براي افزايش صادرات گاز به تركيه خبر داد و افزود: تركيه در حال حاضر روزانه فقط 11 ميليون مترمكعب گاز برداشت مي كند كه پيش بيني مي شود با شروع فصل سرما ميزان برداشت تركيه افزايش يابد .

سيهلي پور ميزان صادرات گاز ايران در شش ماه نخست امسال را به تركيه بيش از يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب عنوان كرد .