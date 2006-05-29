كتابخانه موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در نشست شوراي عمومي موسسه مطالعات آمريكا و اروپا مدرك دوره كوتاه مدت مطالعات روسيه به 23 نفر از كساني كه در اين دوره شركت كرده اند و موفقيت كسب كرده اند اعطا مي شود.

انتخاب نماينده موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا در هيأت مميزه دانشگاه تهران و انتخاب نماينده اين موسسه در انتشارات دانشگاه تهران از ديگر اقداماتي است كه در نشست شوراي عمومي موسسه آمريكاي شمالي و اروپا صورت مي گيرد.

به گزارش مهر، با سخنراني آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" در اين نشست از سايت موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا رونمايي مي شود.