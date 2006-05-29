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۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

با حضور رئيس دانشگاه تهران :

كتابخانه موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا راه اندازي مي شود

كتابخانه موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا راه اندازي مي شود

نشست شوراي عمومي موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا وابسته به دانشگاه تهران 10 خرداد ماه برگزار و كتابخانه اين موسسه با حضور رئيس دانشگاه تهران افتتاح مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در نشست شوراي عمومي موسسه مطالعات آمريكا و اروپا مدرك دوره كوتاه مدت مطالعات روسيه به 23 نفر از كساني كه در اين دوره شركت كرده اند و موفقيت كسب كرده اند اعطا مي شود.

انتخاب نماينده موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا در هيأت مميزه دانشگاه تهران و انتخاب نماينده اين موسسه در انتشارات دانشگاه تهران از ديگر اقداماتي است كه در نشست شوراي عمومي موسسه آمريكاي شمالي و اروپا صورت مي گيرد.

به گزارش مهر، با سخنراني آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" در اين نشست از سايت موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا رونمايي مي شود.

کد مطلب 333065

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