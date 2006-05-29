سرمايه گذاري در ورزش مانع از هدر رفتن بسياري از هزينه ها مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" حجت الاسلام سيد حسن خميني با مهم شمردن ورزش از آن به عنوان يكي از مهمترين عوامل بازدارنده ناهنجاريهاي اجتماعي در كشور ياد و عملكرد مهندس علي آبادي به عنوان رييس سازمان تربيت بدني در چند ماه گذشته را خوب ارزيابي كرد.

توليت آستان مقدس حضرت امام خميني افزود: توسعه ورزش به ابتكار مهندس علي آبادي را بسيار خوب مي بينم و بر اين باورم كه اين برنامه ريزي باعث جلوگيري بسياري از هزينه ها و پيشگيري از بسياري ناهنجاريها خواهد شد.



فرزند يادگار حضرت امام اظهار اميدواري كرد كه با همكاري دولت و سازمان تربيت بدني بيش از گذشته به امر ورزش توجه شود تا بسياري از معضلات در كشور از بين برود.

در مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام (ره) كه صبح امروز در مرقد مطهر برگزار شد، ورزشكاران با لباس هاي يك شكل در حالي كه شعارهايي همچون «انرژي هسته اي حق مسلم ماست» و با پارچه نوشته هايي با عنوان «السلام عليك يا روح الله و امر به ورزش، امر به معروف است» به همراه روساي فدراسيونها و مديران كل استانها و جمعي از نمايندگان باشگاههاي فرهنگي ورزشي كشور ياد و خاطره آن امام همام را گرامي داشتند.