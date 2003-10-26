ايران و اروپا خواهان تداوم همكاريها هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران در گفتگو با مجله آلماني زبان اشپيگل درباره سفر وزراي امورخارجه آلمان، فرانسه و انگليس به ايران، اظهار داشت : همانگونه كه پيش از اين نيز اعلام كرده ايم رابطه با كشورهاي اروپايي براي ما از اهميت برخوردار است، البته نبايد فراموش كرد كه كشورهاي اروپايي نيز اهميت بسياري براي ايران قائل هستند.





كروبي با اشاره به ادعاهاي مقامات آمريكايي مبني بر غيرمتعارف خواندن فعاليتهاي هسته اي ايران و امكان اتخاذ تدابيرشديد عليه ايران گفت: گمان مي رود كه مقامات آمريكا براي عملي ساختن تصميمات خود دست به هر اقدامي بزند و اين مسئله كمي موجب نگراني است. اما نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه آمريكا نمي تواند در برابر ايران دست به اقدام خطرناكي بزند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به سوالي در خصوص طرح ايران براي امضاي پروتكل الحاقي گفت: چنانچه كشورهاي اروپايي موضع خود را در برابر ايران تغيير نداده و همين رويه اي را كه در پيش گرفته اند ادامه دهند، ايران نيز پروتكل الحاقي را امضا خواهد كرد ولي چنانچه خلاف اين امر مشخص شود ايران نيز موضع ديگري خواهد داشت.

كروبي در ادامه با اشاره به رابطه ايران و اروپا و مخالفت مقامات آمريكايي با اين امر اظهار داشت: اين امر سبب نگراني مقامات آمريكايي را فراهم كرده است و به همين منظور درصددند تا در رابطه ايران و اروپا خدشه وارد شود.