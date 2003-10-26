فرهنگسرايIT در تهران تاسيس مي شود

مهنوش معتمدي آذري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : هدف از تاسيس اين فرهنگسرا فعاليت بيشتر و روزآمد دانشجويان و علاقه مندان فن آوري اطلاعات است كه براي اولين بار در كشور راه اندازي مي شود.

وي ادامه داد: در اين فرهنگسرا با فعاليت علاقه مندان فن آوري اطلاعات بانك جامع اطلاعاتي در زمينه هاي مختلف تاسيس مي شود و جوانان و علاقه مندان در زمينه هاي مختلف مي توانند از اطلاعات موجود در اين فرهنگسرا استفاده كنند.

وي گفت: مراحل ساخت و اجراي اين فرهنگسرا به پايان رسيده و با تحويل آن به شهرداري به زودي با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و نظارت معاونت فرهنگي ، اجتماعي شهرداري تهران فعاليت آن آغاز مي شود .

وي افزود : اين فرهنگسرا در خيابان كارگر جنوبي تقاطع خيابان جمهوري واقع است و همه شهروندان و علاقه مندان مي توانند از امكانات موجود در اين فرهنگسرا استفاده كنند.