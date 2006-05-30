مهندس عباس رجايي به خبرنگار "مهر" در اراك با اشاره به اينكه نظارت در سه قوه وجود دارد، افزود: نظارت در كشور نيازمند يك ساماندهي كامل است به طوريكه در زمينه كاهش و آشكار شدن تخلفات به نتايج ملموس برسيم.

رجايي افزود: چالش مهم كنوني كشور بحث نظارت است و مشكل كنوني نبود ضمانت اجرايي در زمينه نظارت مجلس است.

وي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس منتخبان مردم هستند، خاطرنشان كرد: حيطه نظارتي مردم بايد به تمام بخش هاي كشور كشيده شود و نمايندگان به عنوان وكلاي مردم بتوانند با نظارت كامل خود به مردم گزارش دهند.

رجايي با تاكيد بر اينكه خود مجلس بايد با تدوين قوانين اين مشكل را حل كند گفت: اساسا مجلس در چارچوب نظارتي خود با كمبود قانون روبرو است.

وي در پايان تصريح كرد: مجلس هفتم در چارچوب قانون تا امروز خوب عمل كرده است و بر اساس آمار طي يك سال 737 تذكر و 118 سئوال از وزرا شده كه نشانگر تلاش دولت براي تحقق بعد نظارتي خود است.