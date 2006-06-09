قرار گرفتن واحد تاكستان در كنار جاده ترانزيت اصلي ترين مشكل اين دانشگاه است / تجهيزات لازم براي پژوهش اساتيد و دانشجويان وجود ندارد

دكتر ولدآبادي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: جاده ترانزيتي كه در كنار دانشگاه آزاد تاكستان قرار دارد يكي از 10 نقطه حادثه خيز جاده اي كشور است. يكي از مهمترين خواسته هاي دانشگاهيان واحد تاكستان از رئيس جمهور تعريض اين جاده به منظور امنيت بيشتر دانشجويان و دانشگاهيان اين دانشگاه است.

وي اظهار داشت: عدم وجود آب شرب و گاز سراسري در دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان نيز باعث ايجاد مشكلاتي در اين دانشگاه شده كه اميدواريم با حضور رئيس جمهور در استان قزوين بتوانيم اين دانشگاه را نيز به اين دو نعمت خدادادي تجهيز كنيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در ادامه گفتگو با مهر كمبود اعتبارات لازم براي ساخت و سازهاي آموزشي دانشگاه تاكستان را از ديگر مشكلات اين دانشگاه عنوان كرد و افزود: دانشگاه آزاد تاكستان اميدوار است كه با حضور رئيس جمهور كمبود هاي اين دانشگاه در بحث اعتبارات ساخت و ساز به خصوص در بحث خوابگاه كه يكي از مشكلات اساسي دانشجويان واحد تاكستان است برطرف شود.

دكتر ولدآبادي گفت: از سوي ديگر مشكل عدم وجود تجهيزات لازم براي پژوهش و تحقيق اساتيد و دانشجويان در آزمايشگاه هاي دانشگاه موجب شده است كه اين افراد فاصله بسياري با امر پژوهش كه همواره مورد تاكيد مسئولان و رئيس دانشگاه آزاد بوده پيدا كنند.

وي افزود: قست عمده تجهيزات و امكانات مورد نياز آزمايشگاه ها تنها از طريق واردات تامين مي شود كه در صورت تخصيص اعتبار مناسب از سوي دكتر احمدي نژاد به اين امر مي توان جوانان و دانشجويان را به بحث پژوهش تشويق كرد.