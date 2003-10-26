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۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۲۹

درجلسه بعدازظهر امروز و پس از تشكيك برخي نمايندگان

تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات اسلامي از تصويب مجلس گذشت

تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سازمان تبليغات اسلامي در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب نمايندگان مردم رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس اعلام كرد: ابتدا كميسيون طي نامه‌اي از سازمان تبليغات اسلامي براي ارائه‌ اطلاعات لازم درخواست شد كه سازمان تبليغات اسلامي طي نامه‌اي گزارش مالي (منابع و مصارف) سازمان را در سال ‌1381 ارايه و در اختيار متقاضيان تحقيق و تفحص قرار داد كه در پي آن متقاضيان تحقيق و تفحص اعلام نمودند كه اطلاعات مذكور قانع‌كننده نيست، كه موضوع در جلسه‌ مورخ 8/7/82 كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با حضور متقاضيان تحقيق و تفحص مطرح و پس از بحث و بررسي، تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات اسلامي به تصويب رسيد.
اين طرح در جلسه صبح امروز  به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد اما در جلسه بعدازظهر با تشكيك جمعي از نمايندگان راي گيري با ورقه در اين زمينه به عمل آمد كه سرانجام طرح تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات اسلامي به تصويب مجلس رسيد.
کد مطلب 33329

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