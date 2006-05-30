به گزارش خبرگزاري "مهر"، برنامه "مرثيه آفتاب" 14 خرداد از ساعت 9 تا 11:30 با محوريت احياء تفكر ديني و الگو بودن پيغمبر اسلام (ص) از ديدگاه حضرت امام (ره) و جايگاه آن در جامعه ديني از منظر ايشان و مسائل روز با اين موضوع از راديو ايران پخش مي شود.

اين برنامه به سردبيري و نويسندگي علي سلمان طاهري با استقرار واحد سيار در مرقد حضرت امام (ره) سعي دارد بيانات مقام معظم رهبري را به صورت مستقيم پخش كند و عباس سنجري از فضاي اين مراسم گزارشي ارائه دهد. علاوه بر آن گزارشگران ديگر چون احمد صدر و فيروزي از جماران و خمين گزارش هاي متنوعي در اين برنامه ارائه مي كنند.

آيت اله توسلي، حجة الاسلام فردوسي پور، آيت اله خزعلي و حجة الاسلام نقويان مهمانان اين برنامه خواهند بود.

همچنين مجموعه كليپ فاصله زماني "15 خرداد 42 تا خرداد 68" شامل بخش هايي چون دستگيري امام (ره) و تبعيد ايشان، جنگ تحميلي، گفتگو با خادم حضرت امام (ره) در جماران، حسابدار ايشان و دوستاني كه همراه امام در نجف بودند، پخش صحبت هاي حاج سيداحمد خميني با موضوع تفكر امام در تائيد مقام معظم رهبري، معرفي سايت هاي اينترني مرتبط با حضرت امام (ره) و پخش گزارش هاي مردمي از مراسم رحلت امام در تهران و شهرستان هاست. در اين ويژه برنامه دو مسابقه هم برگزار مي شود.