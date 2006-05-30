پيوند مردم سالاري و دينداري عمده ترين وجه انديشه امام بود

حجت الاسلام محمد مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، انديشه والاي امام خميني (ره) در تمامي عرصه ها را برگرفته از قرآن و دين اسلام دانست و گفت : عمده ترين وجه انديشه امام خميني(ره) بنا نهادن جمهوريت و اسلاميت در قالب دينداري بود.

وي افزود : اصلي ترين ميزان مشروعيت نظام، شكل گيري آن بر پايه آراي مردمي است كه در عين حال از اصول ديني هم تبعيت مي كند.

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اين كه حضرت امام خميني(ره) دموكراسي و دينداري را به يكديگر پيوند زد و در عرصه نظام سياسي آن را محقق ساخت، گفت : عمده ترين شاخص انديشه امام در عرصه بين المللي نپذيرفتن ظلم و تجاوز بود و مي بينيم در قرآن نيز ستمگري و برهم زدن صلح جهاني پذيرفته شده نيست.

مقدم ادامه داد : مهمترين خط مشي امام خميني(ره) نفي نظام سلطه و تخريت وتضعيف آن بود، بدليل اينكه نظام سلطه بر اساس تجاوز و استيلا بر ملتهاي جهان استوار است.

وي با اشاره به اينكه امام مي كوشيد تا وحدتي را در بين ملتهاي ستمديده جهان به وجود آورد، تصريح كرد : امام خميني (ره) معتقد بود در جهت تضعيف نظام سلطه بايد كوشيد چرا كه بدين طريق ملتهاي مظلوم جهان خود را پيدا خواهند كرد و ديگر پذيراي ظلم نخواهند بود.