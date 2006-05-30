به فراموشي سپردن تفكرات امام(ره) ضربه مهلكي بر پيكره انقلاب وارد مي كند

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند ، دكتر شمس دولت آبادي معاون پژوهشي دانشگاه امام حسين (ع ) در اين همايش افزود : ژئوپولتيك يا سياست جغرافيايي شامل مباحث علمي و مقوله هاي جغرافيايي است كه تاثير جغرافيا و محيط را بر سياست هاي منطقه اي و جهاني مشخص مي نمايد.



وي گفت: ايران داراي 6 حوزه ژئوپولتيك است و هر كدام از اين حوزه ها تاثير مستقيمي بر سياست هاي جهاني دارد كه بر اين اساس نقش كشور ما در محوريت اين سياست ها و تاثيرات فرا منطقه اي واضع تر مي باشد.



دولت آبادي درمورد قدرت اتمي ايران گفت‌: دستيابي كشور ما به انر‍‍ژي صلح آميز هسته اي مرهون تلاش جوانان و دانشمندان غيوراين مرزو بوم است .

وي در پايان با بيان اينكه قدرت آينده جهان به گونه اي خواهد بود كه سرشاخه هاي توليد بازار مصرف و مسير هاي انتقال انرژي در جهان را دارا باشد، تصريح كرد : ايران در 10 سال آينده جزء اولين توليد كنندگان محصولات پتروشيمي در جهان خواهد بود .