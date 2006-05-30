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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

معاون پژوهشي دانشگاه امام حسين (ع ) تهران :

به فراموشي سپردن تفكرات امام(ره) ضربه مهلكي بر پيكره انقلاب وارد مي كند

دكتر سيد محمود شمس دولت آبادي در همايش بزرگ خليج فارس و سياست هاي جغرافيايي غرب در بيرجند گفت: اگر افكار و آرمانهاي امام خميني(ره) به فراموشي سپرده شود، مهلك ترين ضربه ها بر پيكره انقلاب وارد خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند ، دكتر شمس دولت آبادي معاون پژوهشي دانشگاه امام حسين (ع ) در اين همايش  افزود : ژئوپولتيك يا سياست جغرافيايي شامل مباحث علمي و مقوله هاي جغرافيايي است كه تاثير جغرافيا و محيط را بر سياست هاي منطقه اي و جهاني مشخص مي نمايد.

وي گفت: ايران داراي 6 حوزه ژئوپولتيك است و هر كدام از اين حوزه ها تاثير مستقيمي بر سياست هاي جهاني دارد كه بر اين اساس نقش كشور ما در محوريت اين سياست ها و تاثيرات فرا منطقه اي واضع تر مي باشد.

دولت آبادي درمورد  قدرت اتمي ايران گفت‌: دستيابي كشور ما به انر‍‍ژي صلح آميز هسته اي  مرهون تلاش جوانان و دانشمندان غيوراين مرزو بوم است .

 

وي در پايان با بيان اينكه قدرت آينده جهان به گونه اي خواهد بود كه سرشاخه هاي توليد بازار مصرف و مسير هاي انتقال انرژي در جهان را دارا باشد، تصريح كرد :  ايران در 10 سال آينده جزء اولين توليد كنندگان محصولات پتروشيمي در جهان خواهد بود .

کد مطلب 333441

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