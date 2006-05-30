شركت فرودگاهها به فعاليت تاكسيرانان محدوده فرودگاهها نگاه انتفاعي دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر نادر شريعتمداري در جلسه امروز شوراي شهر تهران افزود: از 10 روز اخير در فرودگاههاي تهران مشكلات جديدي در خصوص درخواست مبالغي جديد از رانندگان مطرح شده است و رانندگان فرودگاه مهرآباد نيز با مشكلات جديدي روبرو شده اند.

وي خواستار نظارت جدي تر مديريت بشري بر رويدادهاي اين حوزه شد.

شريعتمداري تاكيد كرد: با واگذاري حمل و نقل فرودگاهها به بخش خصوصي مخالفتي نداريم اما بايد اساس كار تعريف شود ، به گونه اي كه اختلالي در روند خدمت رساني به وجود نيايد.

به گزارش مهر ، ساير اعضاي شوراي شهر نيز به تاييد گفته هاي شريعتمداري پرداختند و از ناهماهنگي هاي مديريت حمل و نقل فرودگاهي انتقاد كردند.

در ادامه جلسه امروز ، حسن زياري ، رئيس كميسيون فني و عمراني شوراي شهر تهران ، با اشاره به بروز چنين مشكلاتي در حوزه حمل و نقل همگاني ، خواستار مديريت سازمان تاكسيراني در اين حوزه شد.

خسرو دانشجو ، ديگر عضو شوراي شهر تهران ، از نگاه انتفاعي شركت فرودگاهها به فعاليت تاكسيراني انتقاد كرد و افزود: رسيدگي به مشكلات موجود در اين بخش بايد به طور جدي دنبال شود.