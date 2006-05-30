سران كاخ سفيد نگران تكرار اشتباهاتشان در عراق هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري استراليايي ورلد نيوز، دولت آمريكا طي ابلاغ دستوري به سازمان سيا خواست كه اين مركز براي عدم تكرار تراژدي اشتباهات گذشته آمريكا در عراق، درباره ايران با تلاش هايي گسترده، اطلاعات كاملي درباره فعاليت انرژي هسته اي ايران جمع آوري كند .

طبق اين دستور از مسئولان اطلاعاتي آمريكا خواسته شده است براي اثبات ادعاي واشنگتن در زمينه تلاش ايران به دستيابي تسليحات هسته اي تلاش و جستجو كنند . آمريكا عليرغم تمايل ايران به گفتگو همچنان با ادعاي حركت در جهت ديپلماسي، خواهان جلب حمايت ديگر همپيمانان براي اعمال تحريم عليه ايران است.

رسوايي مقامات آمريكا در حمله به عراق پس از آن بالا گرفت كه مشخص شد عليرغم ادعاهاي پيش از جنگ ، صدام هيچگونه سلاح كشتار جمعي نداشته است . به همين علت دولت بوش اكنون زير بار فشار افكار عمومي است و آمريكايي ها كه از احتمال جنگ افروزي دوباره بوش نگرانند در نظر سنجي ها مشخص كرده اند كه ديگر اعتمادي به سران كاخ سفيد ندارند.