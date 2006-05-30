تيم ملي ووشو ايران فردا عازم لهستان مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي ووشو خود را براي شركت در بازيهاي آسيايي دوحه قطر آماده مي كند و حضور در تورنمنت بين المللي لهستان را به عنوان يكي از ديدارهاي تداركاتي خود در اين راه انتخاب كرده است.

دراين سفر 11 ورزشكار در قسمت سانشو مردان ، 7 ووشو كار در بخش تالو زنان و 5 ورزشگاه نيز در بخش بانوان حضور دارند. 3 مربي ، 2 سرپرست ، 2 نماينده از سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك ، رئيس فدراسيون و رئيس سازمان تيم هاي ملي و همچنين يك مترجم حضور دارند.

با سفر رئيس ، دبير ( يكي از سرپرست ها) و نايب رئيس ( يكي ديگر از سرپرست ها) مشخص نيست كه مراجعين به فدراسيون تا بازگشت تيم چگونه مي خواهند امورخود را در فدراسيون انجام دهند!