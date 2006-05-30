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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

تيم ملي ووشو ايران فردا عازم لهستان مي شود

كاروان 33 نفره ووشو بامداد فردا براي شركت در تورنمنت بين المللي لهستان عازم ورشو مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي ووشو خود را براي شركت در بازيهاي آسيايي دوحه قطر آماده مي كند و حضور در تورنمنت بين المللي لهستان را به عنوان يكي از ديدارهاي تداركاتي خود در اين راه انتخاب كرده است.

دراين سفر 11 ورزشكار در قسمت سانشو مردان ، 7 ووشو كار در بخش تالو زنان و 5 ورزشگاه نيز در بخش بانوان حضور دارند. 3 مربي ، 2 سرپرست ، 2 نماينده از سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك ، رئيس فدراسيون و رئيس سازمان تيم هاي ملي و همچنين يك مترجم حضور دارند.

با سفر رئيس ، دبير ( يكي از سرپرست ها) و نايب رئيس ( يكي ديگر از سرپرست ها) مشخص نيست كه مراجعين به فدراسيون تا بازگشت تيم چگونه مي خواهند امورخود را در فدراسيون انجام دهند!

کد مطلب 333480

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