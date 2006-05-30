هدف غايي دانشگاه توليد علم و جبران خلأهاي جامعه است / برخي براي سرپوش گذاشتن بر مشكلات تحصيلي خود فضاي دانشگاه را متشنج مي كنند

دانشگاه محلي براي رشد سياسي است ولي گاهي بازي هاي سياسي به قدري غلبه مي كنند كه رسالت اصلي دانشگاه به فراموشي سپرده مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، حجت الاسلام "محمديان" صبح امروز در اختتاميه دهمين جشنواره معرفي پايان نامه هاي برتر دانشجويي در تالار شهيد مطهري دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين مطلب افزود: قطعا دانشگاه محلي براي رشد سياسي است ولي گاهي بازي هاي سياسي به قدري غلبه مي كنند كه رسالت اصلي دانشگاه به فراموشي سپرده مي شود و شاهد اين مدعي آن است كه بعضي از افرادي كه در اين وادي هستند با افت تحصيلي مواجهند.

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با بيان ضرورت انجام پژوهش در خصوص وضعيت پژوهش در كشور گفت: لازم است تا در خصوص پژوهش كشور آسيب شناسي صورت گيرد و گام هايي كه بايد در آينده برداشته شود مشخص شود چرا كه آينده از آن كساني است كه بتوانند در توليد علم موفقيت هاي بيشتري كسب كنند.

وي افزود: جهاد دانشگاهي بايد افق هاي جديدي را با انجام پژوهش هايي در خصوص توليد علم كشور بر روي مسئولين تصميم گير باز كند و به پژوهش هايي كه جامعه ما بالفعل به آنها نياز دارد جهت دهي و بخش هاي مختلف جامعه را در خصوص اين نوع از پژوهش كه اكنون بر روي زمين مانده است درگير كند .

تا نظام اداري، فرهنگي و آموزشي دانشگاه ها اصلاح نشود و مجموعه اينها با نگاه كلان آموزش عالي هماهنگ نباشد پژوهش ما نيز موثر نخواهد بود

حجت الاسلام "محمديان" امر پژوهش را تحت عنوان "جهاد علمي" خواند و خاطرنشان كرد: هر كس با نيت خالصانه وارد اين جهاد علمي مي شود مانند كساني است كه در دفاع مقدس گام برداشتند. مواقعي نياز به خون است و مواقعي هم نياز به قلمي كه روي كاغذ بيايد و عزت مسلمانان را فراهم كند.

وي نگاه بخشي به پژوهش را مورد انتقاد قرار داد و افزود: تا نظام اداري، فرهنگي و آموزشي دانشگاه ها اصلاح نشود و مجموعه اينها با نگاه كلان آموزش عالي هماهنگ نباشد پژوهش ما نيز موثر نخواهد بود. در نظام آموزش عالي كه كلاس درس آن با كلاس هاي دبيرستان تفاوت چنداني ندارد تربيت پژوهشگر در اين كلاس ها قابل تصور نيست و حتما انگيزه هاي بسيار مقدسي در كار بوده كه شما پژوهشگران را امروز در اينجا جمع كرده است.