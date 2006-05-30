حضور ارتش بريتانيا در عراق غيرقانوني است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارگردان مطرح بريتانيايي كه به پاس ساخت فيلمي درباره مبارزه ارتش جمهوريخواه ايرلند در دهه 1920 براي استقلال از استعمار بريتانيا تنديس نخل طلاي پنجاه و نهمين جشنواره فيلم كن را به خانه برد، عنوان كرد كه داستان فيلمش شباهت بسياري به رويدادهاي سياسي اخير دارد. لوچ كه ديدگاههاي انتقادي اش عليه جنگ عراق را با صراحت بيان مي كند، گفت: "داستان مبارزه براي كسب استقلال بارها و بارها شكل گرفته و هميشه زمان خوبي براي روايت اين داستان است. هميشه ارتش هاي اشغالگر در نقطه اي از جهان هستند كه با مقاومت مردم سرزمين اشغال شده مواجه مي شوند. بريتانيا هم متاسفانه به صورت غيرقانوني عراق را اشغال كرده است."



كارگردان مصمم، پرشور و خشمگين بريتانيا جنگ عراق را غيرقانوني و غيرقابل دفاع خواند. او پيش از اينكه تنديس نخل طلا را براي ساخت واپسين پروژه سينمايي اش از آن خود كند، چند بار نامزد اين جايزه شد و در سال 1990 جايزه هيات داوران را براي ساخت فيلم "برنامه پنهان" دريافت كرد. اين اثر شرح حال ارتش بريتانيا در ايرلند شمالي بود كه رويكرد شليك تا مرگ را دنبال مي كردند.

لاورتي، فيلمنامه نويس "بادي كه بارلي را تكان داد" نيز در كنفرانس خبري عنوان كرد فيلم درباره چگونگي بازنويسي تاريخ توسط امپراتوري هاست. وي گفت: "زماني كه من در مدرسه بودم هيچ چيزي درباره لايه هاي زيرين امپراتوري بريتانيا ياد نگرفتم و اين امر تصادفي نيست. اگر به ما يك تاريخ عيني مي دادند تصور نمي كنم كه ديگر كسي دروغ هاي مربوط به عراق را باور مي كرد."



در اين فيلم نيز مانند ساير آثار كن لوچ هنرپيشگان پيش از اينكه فيلمنامه كامل شده را ببينند قرارداد بازي در اين اثر را امضاء كردند. سيلين مورفي و همبازيانش هنگام حضور در اين فيلم با شور كارگردان همراه شدند و هركدام از اين بازيگران ايرلندي يك تاريخ شخصي را به اين پروژه سينمايي افزودند.



مورفي با اشاره به اينكه از حضور در چنين فيلمي مفتخر است، گفت: "به خوبي مي دانستم كه اگر قرار باشد كسي اين داستان را روايت كند، آن شخص بي ترديد كن لوچ است. خاطرات سياست و تفرقه ها بسيار عميق هستند و هر خانواده اي كه در اين مبارزه حضور داشته داستاني از آن به خاطر دارد. برخي از اين داستان ها تلخ هستند و گروهي از مردم در مورد آنها سخني بر زبان نمي آورند."



پادريك ديلاني كه نقش تدي اوداناوان، رهبر ارتش جمهوريخواه ايرلند، را در فيلم "بادي كه بارلي را تكان داد" بازي كرد به هنگام يادآوري آخرين تاثيرات اين مبارزه بر زندگي اش چنان احساساتي شده بود كه صدايش به وضوح مي لرزيد. وي گفت: "هنوز مي توانم روي زمين هاي پدرم راه بروم و گورهاي بي نام و نشان افرادي را ببينم كه نيروهاي برون مرزي به آنها شليك و آنجا رهايشان كرده اند تا در گودال ها بميرند. ما ويرانه خانه ها و مزارعي را مي بينيم كه مردم به سبب ترس يا تهديد آنها را تخليه كرده اند. ارواح هنوز در ايرلند هستند و همچنان به شكار انسان مي پردازند."

لوچ عنوان كرد كه داستان خاستگاه اختلاف ايرلند، داستاني است كه تا به حال به طور كامل در بريتانيا شنيده نشده است. وي گفت: "ما چيزهاي بسياري در مورد آنچه در شمال رخ داده مي شنويم، اما يادداشتي در اين زمينه وجود ندارد. هرگز در داستان هاي موجود اين قسمت كه اختلاف از كجا شروع شد وجود ندارد. خاستگاه اين اختلاف به قرن ها پيش بازمي گردد، زماني كه ايرلند اولين مستعمره ما بود."



فيلم "بادي كه بارلي را تكان داد" در اروپا به نمايش درمي آيد اما در آمريكاي شمالي اكران نمي شود. لاورتي عنوان كرد كه ايده اي براي فروش فيلم در ايالت متحده دارد و با لحني كنايه آميز از يك خبرنگار آمريكايي پرسيد:" آيا مي تواني به جورج بوش اطلاع بدهي كه به تازگي يك فيلم متمايز در مورد جمهوريخواهان ديده اي؟"