تعريف امروزي كتاب موسيقايي

خبرنگار موسيقي مهر : در فاصله اي مناسب و منطقي با پايان دوران ده روزه نمايشگاه كتاب كه هر ساله در اواخر ارديبهشت ماه شاهد برگزاري آن هستيم ، انتخابات اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران دراول خرداد ماه برگزارشد كه نتيجه آن ،گزينش ناشران كريم خان (نشر ني-نشر چشمه- نشر ثالث) بود؛ اين انتخابات مي تواند با بهره گيري از تجربيات نمايشگاه كتاب،به ترسيم و تعيين راهكارها و روشهاي مفيدتر و ارائه طرحها و پيشنهادهاي ارزنده اي بيانجامد.بويژه توجه فزون تر به غنا و اعتلاي هر چه بيشتر مقوله چاپ و نشر و رفع موانع و پيچيدگي هاي پخش و توزيع و نيز موضوع آسيب رسان گسترش بي رويه حوزه نشر در عدد و سطوح و درمان آفت تعدد و تكثر مراكز و بنگاههاي انتشاراتي كه از آنان با عناوين ناشران بي آدرس يا"ناشرمولف" يا "ناشرموقت" وچه و چه نام مي برند.

همچنين ناشران حوزه ها و شاخه هاي هنري كه به دليل جلوه هاو جذبه هاي ذاتي و دروني هنر به شدت در معرض خطر تبديل شدن به ناشران صرفا ويتريني و كتابفروشي هاي بوتيك مآب و به تعبيري"كتابوتيك" قرار دارند ناشراني كه در حوزه موسيقي چندين سال است با استفاده از ابزار و ادواتي غير موسيقايي و غير هنري ولي به شدت تجارتمندانه و گيشه انديشانه مثل بهره گرفتن از صداي هنرپيشگان و يا برانگيختن حس ترحم عامه مردم نسبت به نوجواني يا شاعري نابينا، درصددند كه به تيراژ و شمارگاني بيشتر برسند.آنها به نوعي تفكر موسوم به تفكر كافه كاباره اي را وارد حوزه مقدس كتاب و موسيقي نموده اند ؛ اين تفكر را از آن رو تفكر كافه كاباره اي نام نهاده ام كه اساسا دركافه ها و كاباره ها همواره به ظاهر، موسيقي اجرا مي شود و وجه اصلي محسوب گردد اما دراصل و در واقع وجه غالب مجري و مجريان، حس صوت و تسلط دراجراي موسيقي نيست بلكه عناصر ديگري مثل اندام و جنبش و لرزش و تكان و لباس و آرايش و پيرايه ها و زيور آلات و.... محوريت و موضوعيت دارند و اين مسئله صرف نظر از وزن ، اعتبار و ارزش هنري اينگونه مجالس است كه تقريبا فاقد آن هستند و... بماناد.

البته قصد نگارنده توصيه و تشويق به مقابله با اين نوع فعاليت نيست چرا كه عرصه فرهنگ عرصه بخشنامه و مصوبه نيست ساحت هنر ساحت طبع آزمايي و مكان مچ اندازي فرهنگي، ذوقي و هنري است و بي هنران به سرعت در اين هنگامه بي رحم به زودمرگي در اشتهار و زردبرگي در بهار دچار خواهند شد ؛ گرچه درهمان عمراندك و جلوه گريهاي بي نمك، متاسفانه آفات و مضرات بسياري را بر خانواده كم بغل و لاغر هنر وارد مي سازد.

وراي جذبه زيباي مزاحم او/هزار نكته باريكتر زمو پيداست /( منوچهر نيستاني)

امسال و در نمايشگاه كتاب، گويا مقابله با اين نوع تفكر "تفكر كتابوتيك" باعث شد كه هيچ گونه توليد و اثر موسيقايي (صوتي) به عنوان اينكه مقوله صوت و صدا در اقليم كلمه و كتاب نمي گنجد!!اجازه ارائه در نمايشگاه و توفيق حضور را پيدا نكرد و در نتيجه شد آنچه شد و چه بسيار درد و دريغ و حسرت و حيف و چه هبا و هدر سرمايه و انگيزه كه مي توانست نشود و نباشد...!

مثل اين بود كه درجهت تنبه ومكافات چند دانش آموز خاطي، اقدام به تعطيلي مدرسه ومحدوديت در محل آموزش نمائيم و.. كه اين موضوع بويژه عدم حضور ناشر نمونه موسيقي از ضعفهاي عمده نمايشگاه امسال بود و نيز قابل و لايق توجه بيشتر براي دوستان برگزيده وعزيزان هيئت مديره اتحاديه ناشران بويژه 3 ناشر خيابان كريم خان كه هر كدام در بخش موسيقي اتفاقا كتابهاي بسيار خوبي را به بازار نشر ارايه و در دسترس علاقمندان ودانشجويان قرار داده اند.

در اين يادداشت قصد بيان و ايضاح اين نكته را دارم كه "كتاب موسيقي" را با تعاريف و مختصات امروزين، به خوانش و نگرش پردازيم تا خداي ناكرده در مناسبات و محاسبات با اشتباه در نغلتيم و مفاهمت را به مناقشت بدل نسازيم.

كتابهاي موسيقي و موسيقايي (چه مجازي و چه حقيقي) در زمره كتابهاي مخاطب دار و به اصطلاح تيراژدار به شمار مي آيند بويژه اگر درباره زندگي شخصيت هنرمندي محبوب يا شيوه و روش تدريس استادي مشهورو معتبر باشد.

كتاب هايي كه امروزه به بحث جامعه شناسي يا آسيب شناسي موسيقي و با تاريخ موسيقي وهمچنين تدريس يا خودآوز يا موارد ديگر مي پردازند و جزو كتابهاي موسيقايي رده بندي و كلاسه مي شوند اساسا بدون نوار كاست يا لوح فشرده نيز صفحات پيوست شامل نت نگاري و آوانگاري ناقض و نارسا وابتروكم محتوا هستند (به لحاظ موسيقايي) تعريف تخصصي كتاب موسيقي آن است كه كتاب قطعا حاوي و همراه نوار يا CD و نيز نت نگاري مربوطه باشد .

اكتفا به نام بردن آثار و احاطه به حافظه خواننده كتاب يا كفايت كردن بر اشتهار اثر موسيقايي با حدس و گمان در ذهن مخاطب و استفاده از حروفي مثل بوم بوم- هاها ها- چاچا و غيره از ابتدا مردود و امروزه به كل منسوخ است.

هنرجويان و خوانندگان كتاب موسيقي از دو پنجره تئوري واجرا يا مطالعه و شنيدن بايسته و شايسته است كه در مسير جريان اثر قرار گيرد و هر چه غير از اين، در حيطه تعريف و شناسه كتاب موسيقي قرار نمي گيرد!