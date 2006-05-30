50 درصد تيم سلامت كشور را پرستاران تشكيل مي دهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اعظم گيوري امروز در همايش روز پرستار در سالن اجتماعات مركز قلب تهران افزود: انسان سالم محور توسعه پايدار محسوب مي شود ، بنابراين هر كشور براي حفظ نظام سلامت خود بايد به اين هدف دست يابد و براي تحقق اين هدف نيز پرستاران نقش كليدي دارند چون بيش از 50 درصد تيم سلامت را پرستاران تشكيل مي دهند.

وي در مورد مهمترين اقدامات دفتر پرستاري وزارت بهداشت گفت: اختصاص بودجه خاص براي دفتر پرستاري ، عضويت مديركل پرستاري در كميته هاي كشوري ، تثبيت جايگاه مدير پرستاري در دانشگاهها تحت نظارت مستقيم معاونت درمان ، اقدامات جهت حل مشكلات كادر پرستاري بخش دولتي ، كمبود نيرو ، اجراي طرح آموزش مداوم جامعه پرستاري در سال جاري ، اجراي مصوبه سخت و زيان آور بودن شغل پرستاري ، بازنگري مجدد طرح كارانه بيمارستاني ، درج عنوان كارشناس در احكام حقوقي پرستاران از مهمترين اقدامات دفتر پرستاري وزارت بهداشت است.

گيوري با بيان اينكه ارزشيابي پرستاران با كاري كه براي شاغالان اين حرفه در نظر گرفته شده است مطابقت ندارد ، گفت: تدوين استانداردهاي پرستاري ، ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري ، افزايش رضايتمندي ، كاهش فاصله علم پرستاري با عملكرد آنان ، از اهداف دراز مدت دفتر پرستاري وزارت بهداشت است.

وي افزود: تعرفه گذاري خدمات پرستاري پس از اعمال نظرات كارشناسي و هماهنگي با واحدهاي ذي ربط طرح مذكور در شور اول مجلس مصوب و جهت نهايي شدن اقدامات مقتضي در حال انجام است. همچنين ارتقاء شغلي پس از پيگيري هاي مستمر اين دفتر و پيشنهادات كارشناسي صورت گرفته و هماهنگي با معاونت توسعه وزارت بهداشت ، طي نامه اي به سازمان مديريت درخواست اصلاح و بازنگري اساسنامه انجام شد كه در حال تدوين نهايي است.