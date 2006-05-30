چهار هزار و پانصد جلد كتاب در مساجد خراسان جنوبي توزيع شد

مسئول كانونهاي مساجد خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر در بيرجند ، با اعلام اين مطلب افزود : از63 كانون فعال در خراسان جنوبي تعداد 35كانون داراي مجوز هستند و28كانون تا چند روز آينده مجوز تاسيس مي گيرند.
وي گفت : 450 جلد كتاب كمك درسي نيزبا تخفيف 40 درصد بر اساس نياز جوانان خريداري و براساس ميزان فعاليت ، روند كاري و عضويت گيري كانونها بين مساجد تقسيم مي شود .
هاشم شيرازيان در مورد تقويت روابط عمومي مساجد اضافه كرد : براي اولين باردركشورخبرنگاراني دركانونهاي مساجد خراسان جنوبي براي پوشش اخبار مستقر خواهند شد.
وي با اشاره به برنامه هاي كانونهاي مساجد خراسان جنوبي افزود : تا پايان 6 ماهه اول سال جاري، كانون ها ي مساجد مجهز به سيستم رايانه مي شوند و تشكيل معا ونت خواهران واجراي برنامه هاي آموزشي مديران از ديگر اهداف اين كانونها مي باشد.
وي اظهاراميدواري كرد : با برنامه ريزيهاي مدون ، كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد تا پايان سال جاري ازمهم ترين و فعالترين مراكز در حوزه فرهنگي ، هنري خواهد شد و در مسائل علمي ، ورزشي ، فرهنگي و هنري سطح كانونها ارتقاء خواهد يافت.
نظر شما