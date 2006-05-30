  1. هنر
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۱۲

چهار هزار و پانصد جلد كتاب در مساجد خراسان جنوبي توزيع شد

چهار هزار و پانصدجلد كتاب با اعتبار شصت ميليون ريال بين سي و پنج كانون فعال در مساجد خراسان جنوبي توزيع شد .

مسئول كانونهاي مساجد خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر در بيرجند ،  با اعلام اين مطلب افزود : از63 كانون فعال در خراسان جنوبي تعداد 35كانون داراي مجوز هستند و28كانون تا چند روز آينده مجوز تاسيس مي گيرند.

وي گفت ‌: 450 جلد كتاب كمك  درسي نيزبا تخفيف 40 درصد بر اساس نياز جوانان خريداري و براساس ميزان فعاليت ، روند كاري و عضويت گيري كانونها بين مساجد تقسيم مي شود .

هاشم شيرازيان در مورد تقويت روابط عمومي مساجد اضافه كرد : براي اولين باردركشورخبرنگاراني دركانونهاي مساجد خراسان جنوبي براي پوشش اخبار مستقر خواهند شد.

وي با اشاره به برنامه هاي كانونهاي مساجد خراسان جنوبي افزود : تا پايان 6 ماهه اول سال جاري، كانون ها ي مساجد مجهز به سيستم رايانه مي شوند و تشكيل معا ونت خواهران واجراي برنامه هاي آموزشي مديران از ديگر اهداف اين كانونها مي باشد.

وي اظهاراميدواري كرد : با برنامه ريزيهاي مدون ، كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد تا پايان سال جاري ازمهم ترين و فعالترين مراكز در حوزه فرهنگي ، هنري خواهد شد و در مسائل علمي ، ورزشي ، فرهنگي و هنري سطح كانونها ارتقاء خواهد يافت.

کد مطلب 333519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها