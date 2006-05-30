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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۴۳

رئيس مركز امور زنان و خانواده در اولين نشست خبري اعلام كرد :

اجراي طرح تحكيم بنيان خانواده در 5 استان كشور / اجراي طرح غربالگري سرطان هاي رايج زنان بالاي 35 سال

اجراي طرح تحكيم بنيان خانواده در 5 استان كشور / اجراي طرح غربالگري سرطان هاي رايج زنان بالاي 35 سال

رئيس مركز امور زنان و خانواده از اجراي طرح كشوري رحمت كه در 5 استان به عنوان پايلوت اجرا مي شود خبر داد و گفت: اين طرح در راستاي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و تعميق باورهاي زنان و تحكيم بنيان خانواده اجرا مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، زهره طبيب زاده نوري امروز در اولين نشست خبري با خبرنگاران ، اعلام كرد: چنانچه دولت امكانات قابل قبولي در اختيار خانواد ها قرار دهد به طورحتم بسياري از زنان كه امروزه براي كسب درآمد و كمك به اقتصاد خانواده وارد عرصه كار شده اند اين كار را نخواهند كرد .

وي گفت: متاسفانه هم اكنون بسياري از زنان بدليل مشكلات اقتصادي به شغلهاي كاذب كه متناسب با جايگاه زنان نيست روي آورده اند و همين امر موجب شده فرزندان خود را به مهدهاي كودك بسپارند و بنابراين مشكلات بسياري براي آنها بوجود آمده است .

طبيب زاده نوري خاطر نشان كرد: نبايد به زنان به عنوان ابزار نگاه شود اما در عرصه هاي مختلف كه به حضور زنان متخصص نياز است بايد آنان حضوري فعال داشته باشند و در اين موارد حضور زنان به عنوان واجب كفايي عنوان مي شود.

رئيس مركز امور زنان و خانواده تاكيد كرد: وظيفه اين مركز اجرايي كردن سياستهاي راهبردي و نظارت بر آنهاست اما بايد سازمانها و مسئولان دولت نيز در راستاي حفظ كيان خانواده با ما همكاري لازم را داشته باشند.

وي در مورد فعاليت تشكلهاي غير دولتي زنان گفت: بودجه اي كه مركز براي كمك به تشكلهاي زنان در نظر گرفته 404 ميليون تومان است كه پس از شناسايي و بررسي عملكرد آنها ، بر اساس وظايفي كه بر عهده دارند بودجه تعلق مي گيرد.

طبيب زاده نوري گفت: متاسفانه در دوره قبلي هيچ نظارتي بر نحوه هزينه كرد امكانات مالي كه به تشكلهاي غير دولتي اختصاص يافته ، وجود نداشت و بدون هيچ ضابطه اي اعتبارات زيادي در اختيار برخي تشكلها قرار مي گرفت كه اين امر هم اكنون صورت نمي گيرد.

وي افزود: زنان در جامعه حق و حقوقي دارند كه بايد به طور كفايت به آنها رسيدگي شود و يكي از اقداماتي كه در طول 2 ماه در مركز امور زنان و خانواده صورت گرفته تشكيل كميته حقوقي براي بازنگري در قوانين موجود زنان و همچنين يافتن خلاء هاي قانوني و رفع نواقص قوانين زنان است .

طبيب زاده نوري گفت: برخي از مشكلاتي كه هم اكنون زنان با آن مواجهند متناسب با نياز هاي جامعه امروزي است كه مي توان با مكانيزم اجتهاد  آنها را مرتفع كرد ، تا جايي كه اسلام به ما اجازه مي دهد با وضع قوانين كوچك بدنبال رفع نواقص قوانين و مشكلات زنان خواهيم بود .

وي افزود: همچنين به منظور بررسي دقيق مشكلات زنان در مجتمع قضايي خانواده دفتري تاسيس خواهيم كرد و بزودي جلسه اي نيز با رئيس قوه قضاييه در جهت استيفاي حقوق زنان برگزار مي كنيم.

رئيس مركز امور زنان و خانواده تاكيد كرد: براي حل مشكلات بومي و منطقه اي زنان بايد متناسب با فرهنگ و اعتقادات جامعه اقدام كرد نه اينكه از فرهنگ غربي با آن همه معضلات ، مشكلات حقوقي و آسيبهايي كه دارند الگو برداري شود .

وي در مورد طرح تسهيل امر ازدواج گفت: اين طرح با همكاري كميته امداد ، دفترنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها اجرا مي شود و همچنين طرح تحكيم امر ازدواج نيز طرح ملي است كه با همكاري وزارت كشور در راستاي آموزش به زوجهاي جوان زنان و مردان همزمان با يكديگر اجرايي مي شود .

به گزارش "مهر" طبيب زاده نوري افزود: در جامعه اسلامي هيچ مردي حق ندارد دست روي زن بلند و اعمال خشونت كند و من مدافع تمامي زنان خواهم بود كه به نوعي مورد خشونت قرار گرفته اند .

وي گفت: طرح غربالگري و سنجش سرطان هاي زنان بالاي 35 سال ، طرح آموزش حقوقي و اعتقادي در راستاي تحكيم بنيان خانواده و.. از جمله طرحهاي است كه در تمام دستگاهها اجرايي مي شود وهمچنين طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نير هم اكنون تدوين و آئين نامه اجرايي آن آماده اجراست.

طبيب زاده نوري از تشكيل كانونهاي مشاوره در مراكز بهزيستي خبر داد و افزود: به منظور تقويت بنيان خانواده و تشكيل كانونهاي مشاوره اي بودجه اي در اختيار بهزيستي قرار داده ايم و از سوي مركز نيز به عملكرد آنها نظارت خواهيم كرد.

وي در مورد اعتبار مركز گفت: بودجه كل مركز 8 ميليارد و 900 ميليون تومان است.

رئيس مركز امور زنان و خانواده در مورد كاهش آسيبهاي اجتماعي گفت: آسيبهاي اجتماعي در خانواده ها به دليل عدم اطلاع از آميزه هاي ديني و نداشتن باورهاي عميق ديني به وجود مي آيد و به همين دليل آسيبهاي اجتماعي مانند خودكشي ، اعتياد و... به وجود مي آيد.

وي با اشاره به اجراي طرح كشوري رحمت كه در 5 استان به عنوان پايلوت اجرا مي شود ، گفت: اين طرح در راستاي جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي و تعميق باورهاي زنان و تحكيم بنيان خانواده اجرا مي شود و همچنين آموزش زنان خانه دار براي تربيت فرزندان كه منطبق با آموزه هاي ديني صورت گيرد از ديگر برنامه هاست.

 

 

 

کد مطلب 333521

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