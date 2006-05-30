به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، مهدي بازرگان در حاشيه برگزاري اولين كنگره مهندسي نفت گفت: شركت ژاپني اينپكس سه ماه ديگر مهلت دارد تا در ميدان نفتي آزادگان حضور داشته باشد.

وي افزود : در غير اين صورت شركت‌هاي زيادي براي كار در ميدان نفتي آزادگان اعلام آمادگي كرده اند كه در صورت نهايي نشدن توافقات با ژاپني ها مي توان از حضور يكي از اين شركت‌ها استفاده كرد.

وي گفت: شركت ژاپني در صدد بالا بردن ارزش قرار داد است اما طبق قرار داد اين مسئله امكان پذير نيست.

به گفته بازرگان، در قرار داد فرصت 2 ساله براي مين روبي در نظر گرفته شده بود كه در فرصت مناسب انجام شده و مهلت شش ماهه ژاپني ها نيز تا پايان شهريور ماه سال جاري به اتمام مي رسد.

وي افزود: اگر اين شركت ژاپني بخواهد مي تواند از فضاي موجود استفاده كند اما از لحاظ قرار دادي چيزي تحت عنوان بالا بردن مبلغ قرارداد از سوي ايران وجود ندارد .

وي در باره واگذاري اين ميدان به پيمانكاران داخلي گفت: توانمندي كشور براي انجام و توسعه هر ميداني بالاست و در حال حاضر نيز شركت هاي زيادي علاقه مند به فعاليت در اين ميدان هستند.

وي اضافه كرد: نتيجه نهايي تا سه ماه آينده مشخص خواهد شد.

بازرگان در پايان در باره پروژه اهواز - بنگستان گفت: اين پروژه كه قرار داد آن با پترو ايران است داراي مشكلاتي در MDP است كه در صدد اصلاح آن طبق درخواست شركت پيمانكار هستيم.