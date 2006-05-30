برخورد شديد نيروي انتظامي با مظاهر فساد و اراذل و اوباش

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، سردار طاهري امروز در جمع خبرنگاران به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نيروي انتظامي در سطح استان قم اشاره كرد و گفت: مردم انتظار دارند نيروي انتظامي با يك سري از جرائم كه موجب جريحه ‌دار شدن امنيت جامعه مي ‌شود ، به شدت برخورد كند و عاملان آنها نيز شناسايي ، دستگير و نتيجه آن اعلام شود.

وي افزود: به اين منظور اداره آگاهي نيروي انتظامي قم در سال جاري طرحهايي دارد كه به موجب آن با جرائمي كه احساس امنيت در كانون خانواده را به هم مي ‌زند ، به صورت ويژه رسيدگي و نتايج آن را به مردم اعلام كند.

طاهري همچنين از دستگيري 79 تن از اراذل و اوباش سابقه‌ دار طي سال جاري خبر داد و گفت: در سال جاري با بومي كردن طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بر اساس موقعيت جغرافيايي و فرهنگي استان ، اراذل و اوباش سابقه ‌دار در قم را شناسايي و با آنها برخورد قانوني جدي صورت مي‌ گيرد.

وي برخورد با افراد بي‌ حجاب و بدحجاب در سطح شهر ، برخورد و ساماندهي موتورسواران مزاحم ، جمع آوري ما‌نكن‌هاي تحريك آور كه موجب اشاعه فساد اخلاقي مي شود ، برخورد با فروشندگان CD هاي مبتذل و تجهيزات ماهواره اي ‌، كنترل و گشت زني پارك هاي قم و نا امن كردن اماكن تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر را ، از برنامه ‌هاي ديگر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي عنوان كرد.

طاهري به متلاشي شدن 11 باند بزرگ تهيه و توزيع مواد مخدر در قم و كشف بيش از 400 كيلو انواع مواد مخدر طي 2 ماهه گذشته اشاره و تصريح كرد: در سال جديد سعي نيروي انتظامي بر اين است كه با دستگيري عاملان تهيه و توزيع مواد مخدر به همراه مواد ، مدركي براي برخورد مراجع قضائي با اين گونه افراد داشته باشد.

وي وجود اردوگاه مخصوص نگهداري معتادان را نياز مهم استان قم اعلام كرد و اظهار داشت: با وجود مشكلات قانوني كه با آن روبرو هستيم اما ماموران نيروي انتظامي را موظف كرديم معتادان تابلو را جمع ‌آوري كنند.

فرمانده نيروي انتظامي استان قم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزايش مواد مخدر و دستگيري عاملان ‌آن در سطح استان خاطرنشان كرد: اين را قبول داريم كه ورود مواد مخدر به استان قم افزايش زيادي داشته و اين ناشي از توطئه‌ هاي دشمنان و افزايش سطح زيركشت مواد مخدر در افغانستان است اما توان نيروي انتظامي نيز بالا رفته و طي سال گذشته و امسال دستگير‌ي ‌هاي فراواني در اين خصوص داشتيم.

وي به بررسي آمار مقايسه ‌اي عملكرد نيروي انتظامي طي 2 ماه اخير و مدت مشابه در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: طي2 ماه نخست سال گذشته 825 گرم هروئين ، 65 كيلوترياك و 2 كيلو حشيش كشف شد و در اين خصوص 43 قاچاقچي ، 84 توزيع كننده و 798 مصرف كننده دستگير شدند اما طي 2 ماه اخير 564 گرم هروئين ، 402 كيلو ترياك و 5/1 كيلو حشيش كشف گرديد و همچنين 59 قاچاقچي ، 430 مصرف كننده و 53 توزيع كننده مواد مخدر در استان دستگير شدند.