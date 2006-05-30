تيم ما شانس صعود از گروه خودش رادارد/ زمان رفتنم از فدراسيون فوتبال فرا رسيده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" سايت دويچه وله اين مصاحبه را با رييس فدراسيون فوتبال ايران انجام داده كه از نظر مي گذرانيد:

* شما چندى پيش درآلمان بوديد و استاديوم‌هاى فوتبال اين كشور را بررسي كرديد. چه انتظارى از كشور آلمان به عنوان ميزبان مسابقات داريد؟

- كشور آلمان مى‌‌تواند در اين دوره از رقابت ها ميزبان خوبى باشد. آلمان در گذشته هم در مسابقات جام جهانى به عنوان ميزبان شركت داشته و فكر مى‌‌كنم تسهيلاتى كه اين كشور براى ميزبانى اين دوره از مسابقات فراهم كرده تسهيلات قابل قبولي باشد.

*در كشور آلمان ايراني هاي بسياري حضور دارند. بيش از120 هزار ايرانى در آلمان زندگى مى‌‌كنند. شما چه انتظارى از جامعه ايرانى در طول مسابقات جام جهانى داريد؟

- انتظار من از همه‌ ايراني‌ها اين است كه براى تشويق تيم كشورشان بيايند. مى‌‌دانم كه پرتغالي‌ها، آنگولايي‌ها و مكزيكي‌ها براى تشويق تيم كشورشان مى‌‌آيند. تعداد مهم نيست وهمين‌ كه براى تشويق تيم ملى بيايند، مى‌‌تواند روحيه مضاعفى براى بازيكنان تيم باشد و من از همين جا و از همين تريبون از همه‌ ايراني‌هايى كه صداى مرا مى‌‌شنوند درخواستم اين است كه براى تشويق تيم ملى كشورشان به ورزشگاه بيايند.

* آقاى دادكان چه انتظارى از ديدگاه فنى از تيم فوتبال ملى ايران داريد؟ شما خودتان فوتباليست بوديد، بخت تيم فوتبال ايران را در اين گروه تا چه حد مى‌‌بينيد؟

- به همان اندازه كه تيم آنگولا، پرتغال و مكزيك براى خودشان بخت صعود از اين گروه را دارند، تيم ملى كشورمان هم به همين ميزان از بخت صعود برخوردار است. تيم ما شانس اين را دارد كه از گروه خودش صعود كند. ولى فوتبال قابل پيش‌بينى نيست.همه‌ تلاش كادر فنى و بازيكنان اين است كه بتوانند بازى قابل قبول و پسنديده‌اى را در طول مسابقات جام جهانى ازخودشان به نمايش بگذارند و من هم اميدوارم اين اتفاق بيفتد.

* بيش از چهار سال است كه شما رياست فدراسيون فوتبال ايران را برعهده داريد. در اين چهارسال تيم ملي روي هم رفته به نتايج موفقيت‌آميزى دست يافت. نمونه آن حضور موفق در جام ملت هاى آسيا و صعود به جام جهانى فوتبال آلمان است. بعد از جام جهانى شما احتمالا رييس فدراسيون نخواهيد بود، چرا؟

- چهارسال پيش اگر خاطرتان باشد، تيم ملى ما در رنكينگ فيفا رتبه‌ چهل‌ وچهارم را داشت اما امروز در رنكينگ فيفا تيم ما جزو بيست تيم برتر دنياست. ما موفق شديم در طول اين چهار سال قهرمان دو قاره آسيا و اقيانوسيه بشويم، در جام ملت ها مقام سوم را به دست بياوريم و همينطور چندين جام بين‌المللى را كسب كنيم و در نهايت به جام جهانى صعود كنيم؛ اين از بعد فني. از نظر عمرانى هم فدراسيون فوتبال امكانات بسيارى را فراهم كرده، ولى هر كسى دوره‌اى دارد و من هم فكر مى‌‌كنم چهار سال در فدراسيون فوتبال بودن براى من دوره‌ خوبى بوده و احساسم براين است كه بعد از جام جهانى جاى خودم را به فرد ديگرى بدهم كه او هم بتواند استعداد خودش را در زمينه‌ فوتبال بروز بدهد.



* كار برانكو ايوانكوويچ را تا چه حد قابل قبول مي بينيد؟ مطبوعات ايران خيلى از كار ايشان انتقاد مى‌‌كنند ولى برانكو روي هم‌رفته بد نتيجه نگرفته است. به هرحال در فوتبال نتيجه مهم است كه او هم به اين نتايج دست يافته و شما هم در طول اين چند سال همواره با برنامه هايي كه تداركديده بوديد شرايط اين دستيابي به موفقيت را فراهم كرديد. نظرتان در اين رابطه چيست و چرا اينقدر براى كادر فنى تيم ملى در اين روزهاي آخر كه فوق‌العاده حساس هم هست اين همه مزاحمت ايجاد مي شود؟

- خوشحالم كه شما و خيلى كسان ديگر اين مساله را مطرح مى‌كنيد. من در طول اين چهارسال هميشه از فعاليت‌هاى آقاى برانكو حمايت و دفاع كردم. برانكو مربى و معلم با شخصيتي‌ است و درفوتبال ما خدمت كرده. اينكه مطبوعات كشور ما چه مى‌‌گويند براى خودشان قابل احترام است ولى براى من و همكارانم تصميماتى كه خودمان مى‌‌گيريم قابل احترام است. من به آنها اصلا كارى ندارم و طبعا آنها هم هرچه راجع به برانكو و تيم ملى ايران بگويند براى من ارزش ندارد. هدف من صعود تيم ملى ايران به جام جهانى بود و با يك هدف مشخص براي اعتلاى فوتبال كشورم و به دست آوردن رتبه‌هاى خوب جهانى در فوتبال به آن دست پيدا كرديم. اين موفقيت به وسيله‌ همين آقاى برانكو حاصل شد.

* با اين حساب مي توانيد با اطمينان بگوييد در رقابت هاي جام جهاني كسي جز برانكو بر روي نيمكت نمي نشيند؟

- قطعا همينطور است! آقاى برانكو سرمربى تيم ملى فوتبال كشور ما در جام جهاني ا‌ست.

* چندى پيش ورود خانم‌ها به استاديوم آزاد و دوباره ممنوع شد. نظر شما به عنوان رييس فدراسيون فوتبال در رابطه با اين موضوع چيست؟

- من هم خوشحال مى‌‌شوم كه خانم‌ها بتوانند به استاديوم بيايند ولى شما بپذيريد كه شرايط در حال حاضر در استاديوم‌هاى ما شرايط مناسبى براى حضور خانم‌ها نيست. فكر مى‌‌كنم بايد اول شرايط را مهيا كنيم كه حتي خود من راغب بشوم به دختر يا خانمم بگويم برويم استاديوم. اگر امروز بگويم كه شرايط براى حضورخانم‌ها مساعد است، حرف بيهوده‌اى زده‌ام چون خودم اصلا نمي‌توانم اين را به خانم و بچه‌هايم بگويم. ما اول بايد فرهنگ استاديوم را براى حضور خانم‌ها مهيا كنيم و وقتى اين كار انجام شد، خب چه اشكالى دارد، خانم ها هم بخش عظيمى از جامعه هستند و مى‌‌توانند براى ديدن بازي ها به استاديوم بيايند.

* اينكه بازيكن‌ها تا چه حد حق دارند مويشان را بلند كنند و يا اصلا مويشان بايد بلند يا كوتاه باشد آيا اين مساله مهم است؟

- اصلا موضوع بلندى موى بازيكن به كسى ارتباط ندارد. هركسى شخصيت و شيرازه‌ خودش را خودش ترسيم مى‌‌كند و منافاتى هم با مسايل اجتماعى ندارد. به نظر من مسايل شخصى افراد ارتباطى به كسى ندارد. بازيكن حق دارد، دلش مى‌‌خواهد موهايش را بلند كند ولى شئونات كشورش را هم بايد رعايت كند.بعضي از بازيكن‌هاى تيم ملى اگر هم موى بلند داشتند،‌ از نظر من به عنوان رييس فدراسيون هيچ موقع اشكالى نداشته و من هميشه تشويق‌شان كرده‌ام و به آن چيزى كه دوستش دارند احترام گذاشته‌ام، ولى از آنها هميشه خواسته‌ام كه نسبت به فرهنگ و اعتقادتمان احترام بگذارند.