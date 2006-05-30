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۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان تهران در گفت وگو با "مهر":

افزايش آمادگي دفاعي از رويكردهاي اصلي بسيج در سال پيامبر اعظم(ص) است

افزايش آمادگي دفاعي از رويكردهاي اصلي بسيج در سال پيامبر اعظم(ص) است

سردار مرتضي شانه ساززاده گفت: افزايش آمادگي دفاعي نيروهاي بسيج از مهم ترين رويكردهاي بسيج در سال پيامبر اعظم (ص) است.

سردار شانه ساززاده فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان تهران در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج اظهار داشت : با وجود پوچ بودن تهديدات دشمن ، نيروهاي بسيج كشور آماده دفاع هستند و از به روزترين آموزشهاي دفاعي بهره مندند.

وي افزود: بهينه سازي نيروي انساني و ظرفيت سازي و تقويت زيرساختها نيز از ديگر برنامه سپاه و بسيج در سالجاري است.

سردار شانه ساززاده خاطرنشان كرد: بسيجيان علاوه بر آموزش هاي دفاعي و عقيدتي در طرح غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بسيار فعالند و برنامه هاي ويژه اي در دستور كار خود دارند.

وي توسعه ورزش همگاني و قهرماني را نيز از جمله رويكردهاي نيروهاي بسيج عنوان و تصريح كرد: هدف بسيج ترويج ورزش و قهرمان سازي با الگوهاي مقدس اسلام در بين جوانان و نوجوانان ايراني است.

فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان تهران ، ارتقاء بصيرت و معرفت ، تقويت و توسعه بسيج سازندگي را از ديگر اهداف بلند مدت بسيج كشور اعلام كرد.

کد مطلب 333566

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