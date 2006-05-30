" تهران " مركز نخستين اجلاس روساي كتابخانه هاي ملي عضو اكو شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نشست با حضور مشاور رئيس جمهوري و رئيس كتابخانه ملي ، دبير كل اكو و سفراي كشورهاي ازبكستان ، تاجيكستان ، قرقيزستان ، قزاقستان ، تركيه و نماينده سياسي كشور تركمنستان برگزار شد.

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي اين نشست گفت : منطقه خاورميانه و منطقه اقتصادي اكو سهم بزرگي در تمدن جهاني دارد و ما اعتقاد داريم كه اين موقعيت مجددا بايد احياء شود و اين جز از طريق نزديكي مراكز علمي و فرهنگي ما با يكديگر ممكن نيست.

هدف از اين نشست هم انديشي ميان نمايندگان سياسي كشور هاي اكو درباره ايجاد اتحاديه روساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو است و اميدواريم يكي از نتايج اين جلسه ايجاد چنين اتحاديه اي باشد كه در آينده هم مي تواند به تشكيل اتحاديه كتابخانه هاي ملي عضو سازمان كنفرانس اسلامي منجر شود.

شرايط تاريخي كه ما در آن قرار داريم بسيار مهم است و دنيا در آستانه تحولات بزرگي است و كشورهاي ما نبايد از اين تحولات به كنار باشد ، براي توفيق در عرصه هاي مختلف علمي و فرهنگي همكاري كشورها يك ضرورت است و كتابخانه ها به عنوان پايه هاي تحولات فرهنگي و علمي نقش مهم تر و بيشتري دارند .



درخواست من اين است كه با كمك سفراي كشورها و با همكاري دبير كل اكو نشست ديگري با حضور مديران كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو داشته باشيم و در آنجا تفاهم مشتركي در زمينه هايي كه مي توانيم با همديگر همكاري داشته باشيم را به امضاء برسانيم.

اشعري در پايان سخنان خود گفت : ما اميد واريم اولين جلسه را در ماه مرداد مصادف ماه آگوست در تهران برگزار كنيم و همراه با آن محورهايي را كه مي توانيم از جمله موارد بحث در جلسه باشد براي كشورها ارسال مي كنيم .

پس از سخنان اشعري دكتر خسروي - معاون كتابخانه ملي در سخناني گفت : كتابخانه هاي ملي مجرا و مظهر فرهنگ مكتوب هر ملت هستند و طبيعتا ارتباط فرهنگي ميان كتابخانه هاي ملي كشورها مي تواند در غني سازي مجموعه ها و پژوهش ها تاثير گذارباشد و اميدواريم اين جلسه تبادل سريع ، دقيق و استاندار اطلاعات را بين كشورهاي ما فراهم آورد.

كتابخانه ملي ايران با كشور هاي زيادي قرار داد تبادل تجربه و اطلاعات دارد و با حدود 240 مركز در سطح جهان براي مبادله اطلاعات مرتبط است و از جمله اين مراكز مي توان به كتابخانه واتيكان ، سوريه ، هند ، مقدونيه ، آفريقاي جنوبي و كتابخانه كنگره ايالات متحده امريكا اشاره كرد.

دكتر خسروي در پايان سخنان خود افزود : يونسكو براي ايجاد جامعه معرفتي تكيه زيادي بر همكاري منطقه اي فرهنگي دارد و يكي از نكاتي كه بر آن تاكيد مي كنند اين است كه فرهنگ هاي منطقه اي بتواند با تبادل اطلاعات و فراهم آوري بانك هاي مشترك اطلاعاتي در حفظ هويت فرهنگي خود كوشا باشند در جلسات روساي كتابخانه هاي ملي عضو اكو مي توانيم زمينه هايي را براي تبادل اطلاعات در زمينه حفظ ، مرمت و تبادل اطلاعات مجموعه هاي خطي و تبادل تجربه در حوزه كتابداري و اطلاع رساني ، فراهم آوريم .





اورازباي دبير كل اكو و اشعري رئيس كتابخانه ملي ايران

"اسخت اوراز باي " دبير كل سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در سخنان نخست خود گفت : اكو در صدد فراهم آوردن برنامه علمي و مناسبي است تا بتواند فرهنگ سازي و اشتراك فرهنگي را تقويت كند و اين امر توسط شوراي ( CPR) اكو مورد تاكيد قرار گرفته و كارشناسان ارشد اكو در اين زمينه فعاليت هاي خود را آغاز كرده اند و در جلسه فوريه 2006 اين امر مورد تاكيد مجدد قرار گرفت.

در اين جلسات كارشناسان اكو اعلام كردند كه نياز به رابطه نزديك فرهنگي ميان كشور هاي عضو اين سازمان وجود دارد و در خصوص كتابخانه هاي ملي و از اين كانال مي توان ادامه فعاليت هاي فرهنگي را نيز پيگيري كرد. اين تيم ها بايد به طوري تشكيل شوند تا بتوانند اولويت هاي فرهنگي را ميان كشورها در زمينه كتابخانه هاي ملي تقويت كنند.

دبيركل اكو در پايان گفت : هم چنين پيشنهاد شده كه كشورهاي عضو اكو بتوانند در آن اجلاس ارتباط نزديكي در امور كتابخانه اي از جمله فيلم و ميكرو فيلم و ساير محصولات كتابخانه اي و تبادل اطلاعات ، چاپ دائره المعارف و در ساير زمينه هايي كه در ارتباط با كتابخانه هاي ملي است .

"رمضان ميرزايوف" سفير جمهوري تاجيكستان در ادامه گفت : ما اميد داريم كه مناسبات فرهنگي بيشتري با ايران داشته باشيم ، هر ملت و دولتي براي خود فرهنگ و كتب خاصي دارد اما وقتي ما كتابخانه ملي ايران را ديديم خيلي خوشحال شديم و اين بنا را براي خود افتخاري مي دانيم و اميدواريم كه تشكيل اجلاس روساي كتابخانه هاي ملي كشورهاي اكو بتوانند به تبادل بيشتر اطلاعات ميان كشورهاي ما كمك كند.

"حوسنو گورجان تورك اوغلو" سفير كشور تركيه هم در اين نشست گفت : ساختمان كتابخانه ملي بنايي ديدني است ولي آنچه كه در اين ميان ارزش مند است محتواي كتابخانه است و اين محتوا بايد غني باشد ، ميراث فرهنگي ايران ميراثي غني است كه فرهنگي جهاني را به دنبال دارد كه در اين مجموعه قابل مشاهده است.

ما مشتركات زيادي براي همكاري ميان كشورهاي عضو اكو داريم و در اين راستا مي توانيم از فرصت پيش آمده در سازمان همكاري اقتصادي اكو براي نزديكي بيشتر كشورها استفاده كنيم و اين همكاري ها در آينده هم مي تواند مثمر ثمر باشد.

وي در پايان سخنان خود گفت: ما اميدواريم در آينده ادامه و استمرار اين جلسات و همكاري هاي بيشتر ميان كتابخانه هاي ملي كشورهاي عضو اكو زمينه اي براي امضاي تفاهم نامه همكاري براي تبادل اطلاعات نسخ خطي و ايجاد شبكه ديجيتالي داده ها باشد .





سمت چپ : آوازبيك آتاخان اف سفير جمهوري قرقيزستان

" آوازبيك آتاخان اف " سفير جمهوري قرقيزستان هم در سخنان خود گفت : ابتكار جمع كردن سفراي كشور هاي عضو اكو براي ايجاد همكاري ميان روساي كتابخانه هاي عضو اكو با اشعري رئيس كتابخانه ملي ايران است و اين درجاي خود اقدام ارزشمندي است.

هم اكنون ميان كشورهاي مشترك المنافع اتحاديه كتابخانه ها ايجاد شده و اين همكاري ميان كتابخانه هاي مشترك المنافع هم اكنون وجود دارد اما ابتكار ايجاد اتحاديه كتابخانه هاي عضو اكو توافقي صورت بگيرد نتايج خوبي براي كشور هاي عضو دارد.

پس از پايان سخنان سفراي كشور هاي عضو اكو حاضر در اين جلسه دبير كل اكو به جمع بندي نتايج اين نشست پرداخت . اورازباي در سخنان خود گفت : جمع بندي ما اين است كه با توجه به سخنراني هاي سفراي محترم هيچ مخالفتي براي برگزاري اجلاس روساي كتابخانه هاي ملي عضو اكو نداريم و اين نه فقط به خاطر اين است كه ما به اين كار تصميم گرفته ايم بلكه در اسناد رسمي اكو قبلا هم بر اين موضع تاكيد كرده ايم.

ما توافق كرديم كه محل اين اجلاس تهران باشد چون هم ايران مبتكر اين جلسه بود و هم زمان اين نشست در آگوست 2006 بايد بعدا به اطلاع كشورها برسد و اين بر عهده دبيرخانه اكو است و من حدث مي زنم دوماه براي برگزاري اين نشست كافي نباشد و شايد ماه سپتامبر بهتر باشد يا اينكه ماه اكتبر را براي اين نشست معرفي كنيم ؛ اين موضوع بعدا اعلام مي شود.

وي در ادامه افزود : ما منتظر مي مانيم تا رئيس كتابخانه ملي نامه رسمي براي دعوت از روساي كتابخانه هاي ملي كشور هاي عضو اكو از طريق راهاي ديپلماتيك وزارتخانه جمهوري اسلامي ايران به دبيرخانه ارسال كند و ما هم برنامه ريزي آنرا انجام مي دهيم.

اگر همكاران كتابخانه ملي در باره دستور اجلاس روساي كتابخانه هاي ملي نظراتي دارند مي توانند به دبيرخانه ارسال كنند تا همكاران ما در شوراي كارشناسان ارشاد اكو مورد بررسي قرار دهند و در اختيار روساي كتابخانه ها قرار گيرد تا آنها هم نظرات خود را براي اجلاس تهران براي ما ارسال كنند.

ما اميدواريم در آينده نزديك شاهد علمي شدن و عيني شدن پيشنهادات مطرح شده در اين نشست باشيم تا نتايج آنرا در كشورها عضو به زودي مشاهده كنيم.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در سال 1946 ميلادي "پيمان همكاري و عمران منطقه اي" ( آر سي دي ) بين سه كشور ايران، تركيه و پاكستان منعقد شد، اين پيمان مقدمه اي بود براي تاسيس سازمان همكاريهاي ‌اقتصادي اكو كه به ابتكار ايران، تركيه و پاكستان در سال1977 ميلادي شكل گرفت و سپس هفت كشور ديگر در سال 1992ميلادي به آن پيوستند.

هدف اصلي اكو، ايجاد شرايط لازم براي توسعه اقتصادي و فرهنگي كشورهاي عضو و برقراري همكاري فعال منطقه ‌اي درعرصه‌ هاي مختلف است ، هم اكنون جمهوري آذربايجان ، ايران ، افغانستان ، پاكستان ، تركمنستان ، تركيه ، ازبكستان ، قزاقستان ، قرقيزستان و تاجيكستان اعضاي اين گروه هستند.