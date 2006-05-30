يارانه مشاوره ژنتيك به زوجين نيازمند پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر زهرا نوع پرست امروز در جمع خبرنگاران گفت: معلوليت ناشي از سوختگي پس از تصادفات رتبه دوم در ايجاد معلوليتهاي ناشي از حوادث را در كشور به خود اختصاص مي ‌دهد ، 10 درصد جمعيت جهان دچار نوعي از معلوليت‌ها هستند كه 80 درصد آنها در كشورهاي در حال توسعه قرار دارند و از اين تعداد دو درصد داراي معلوليت‌هاي ذهني هستند.

وي گفت: امسال طرح پيشگيري از سوختگي براي 5 هزار كودك 3 تا 6 ساله مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستان با اولويت استان‌هاي داراي موارد سوختگي بالا اجرا مي‌شود.

نوع پرست افزود: 2/4 درصد جمعيت كشور يعني 2 ميليون و 800 هزار نفر دچار معلوليت هستند كه از اين تعداد 920 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند و 7/1 درصد جمعيت روستاها برابر با 68 هزار معلول شناسايي شده اند وهمچنين توجه به استان‌هاي محروم از اولويت‌هاي سال جاري بهزيستي در بحث پيشگيري است.

وي با اشاره به برنامه‌هاي اين دفتر در سال جاري افزود: پيشگيري از كم كاري تيروئيد از جمله طرح هاي در دست اجراي سازمان بهزيستي است چرا كه شيوع اين بيماري در ايران يك به 850 است در حالي كه اين رقم در دنيا يك به 4 هزارم است بنابراين براي نخستين بار در زايشگاهها و مراكز درماني در كليه استان‌ها تلاش مي‌شود موارد كم كاري تيروئيد شناسايي و از بروز اختلالات جسمي و ذهني جلوگيري مي‌شود.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه شيوع سوختگي در بين افراد 18 تا 40 سال پس از كودكان 3 تا 6 سال بيشترين درصد را به خود اختصاص مي‌دهد، در تلاشيم طرحي به منظور ارائه آموزش‌هاي لازم در محيط‌هاي شغلي به شاغلين در اين كارگاهها ارائه دهيم.

مدير كل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي افزود: استان‌هاي مركزي، قم، قزوين و آذربايجان شرقي بيشترين شيوع سوختگي را داشته‌اند كه مهمترين دليل سوختگي كودكان 3 تا 6 سال اين استان‌ها استفاده نادرست از وسايل حرارتي و گرمازا بوده است.

نوع پرست با اشاره به طرح پيشگيري از مصرف دخانيات خاطر نشان كرد: هم اكنون 10 تا 12 ميليون نفر در كشور سيگار مي‌كشند كه بر اساس آمارهاي جهاني 2 درصد جمعيت زنان دنيا نيز سيگاري هستند و بر اساس پژوهش‌ها ميزان مصرف سيگار در بين زنان ايراني نيز در حال رشد است.

وي افزود: از آنجايي كه 85 درصد دود سيگار وارد محيط مي‌شود فرزندان و اطرافيان افراد سيگاري در تاثير مستقيم اين دود قرار دارند، بنابراين در طرح پيشگيري از مصرف دخانيات كتابچه‌هاي مصوبي تهيه شده است كه به كودكان 6 هزار مهد كودك آموزش‌هاي را در خصوص مضرات مصرف دخانيات ارائه دهد.

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي همچنين گفت: طرح پيشگيري از تنبلي چشم در بين كودكان 4 تا 6 سال كشور از سال 75 تاكنون اجرا مي‌شود كه در سال گذشته يك ميليون و 490 هزار كودك از بين 3 ميليون كودك 4 تا 6 ساله مورد بينايي ‌سنجي قرار گرفتند كه بيش از 50 هزار اختلال بينايي در بين اين كودكان تشخيص داده شد كه از اين تعداد 11 هزار كودك دچار تنبلي چشم بودند و در واقع تنبلي چشم داراي شيوع 06/1 درصدي بوده است.

نوع پرست خاطرنشان كرد: طرح پيشگيري از اختلالات ژنتيك در 124 مركز مشاوره پزشكي ژنتيك شامل 52 مركز دولتي و 72 مركز غيردولتي در حال اجراست كه در سال گذشته 46 هزار و 974 نفر در اين مراكز تشكيل پرونده دادند.

وي يادآور شد: با توجه به اين كه نيمي از عقب ماندگي‌هاي شديد ريشه ژنتيكي دارد، گسترش مراكز مشاوره ژنتيك در بخش غير دولتي به خصوص در استان‌هاي محروم از اولويت هاي سازمان بهزيستي است.

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌ هاي سازمان بهزيستي از پرداخت يارانه براي انجام مشاوره ژنتيك به افراد نيازمند خبر داد و افزود: در مناطقي كه مراكز دولتي ژنتيك وجود ندارد يارانه‌اي معادل 50 تا 70 درصد تعرفه مصوب به تشخيص مددكار بهزيستي به افراد نيازمند پرداخت مي‌شود كه از خدمات مراكز غير دولتي مشاوره ژنتيك برخوردار شوند.

وي خاطرنشان كرد: تعرفه انجام مشاوره ژنتيك در مراكز دولتي در سال گذشته 2 هزار و 500 تومان و در مراكز خصوصي 3هزار تومان بوده است كه رقم تعرفه‌هاي جديد در سال 85 هنوز اعلام نشده است ولي در تلاشيم در بخش دولتي افزايش يابد.

به گفته وي متاسفانه آزمايشات ژنتيك تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه گر قرار ندارند و سازمان بهزيستي نيز اين خدمت را ارائه نمي ‌دهند.

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: مشاوره ژنتيك براي هر زوجي قبل از ازدواج بايد صورت گيرد و با وجود موارد معلوليت در خانواده اين الزام بيشتر مي‌شود.

به گفته وي ، امكان مشاوره ژنتيك براي پيشگيري از تولد نوزادان معلول در حين بارداري نيز مؤثر است.

نوع پرست از طرح غربالگري شنوايي نوزادان شيرخوار در 26 استان كشور خبر داد و افزود: در نيمه دوم سال 84 ، 21 هزار و 315 شيرخوار مورد آزمون شنوايي قرار گرفته‌ اند كه از اين تعداد 306 كودك به نوعي از اختلال كم شنوايي يك طرفه تا ناشنوايي مطلق رنج مي ‌بردند.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه سالانه يك ميليون و 200 هزار نوزاد در كشور متولد مي‌شود ، آمار نوزادان مورد غربالگري شنوايي بسيار اندك است كه اميدواريم با اختصاص اعتبارات لازم اين پوشش به 100 درصد نوزادان افزايش يابد.

مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌ هاي سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: طرح آگاهسازي پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيبهاي اجتماعي براي افراد بي‌سواد و كم‌سواد از سال 75 آغاز شده است كه در سال گذشته بيش از 200 هزار نفر با همكاري نهضت سواد آموزي در روستاها آموزش‌هاي را در اين زمينه ديدند.

وي با بيان اينكه 40 هزار دانش‌آموز در استان كردستان سال گذشته آموزشهايي را در خصوص مين‌هاي نهفته ديده‌اند افزود: طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت‌هاي ناشي از سوانح مين‌هاي نهفته از سال گذشته آغاز شده است كه بر اين اساس آگاهي‌هاي دانش‌آموزان در استان كردستان در اين زمينه 30 درصد ارتقاء يافت كه در تلاشيم اين طرح را براي 17 هزار دانش‌آموز استان ايلام و دامپروران و كشاورزان اين استانها و در صورت تامين اعتبار در استان خوزستان اجرا كنيم.

نوع پرست اعلام كرد: يك ميليون و 800 هزار نفر در كشور به نوعي از خدمات دفتر پيشگيري از معلوليت‌ هاي سازمان بهزيستي برخوردار هستند.

