اروپا از آمريكا درمورد برنامه هسته اي ايران دنباله روي نخواهد كرد/ سياست محاصره آمريكا عليه ايران با شكست روبرو مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الوطن، اين منبع كه ارتباط محكمي هم با بخش روابط خارجي اتحاديه اروپا دارد، همچنين اعلام كرد: اروپا از طريق كانالهاي ديپلماتيك ، آمريكا را به سوق دادن موضوع ايران به سوي درگيري نظامي به دور از ( اجازه) شوراي امنيت متهم كرد.

به نوشته اين روزنامه چاپ عربستان ، اتحاديه اروپا همچنين به دو مسئله ديگر به صورت تلويحي اشاره كرد: اول جدايي بين سه كشور اروپايي ودوم اجراي مذاكرات سه جانبه بين اتحاديه اروپا ومسكو وايران كه درنتيجه سلسله اين مذاكرات، سياست محاصره آمريكا كه آن را عليه موضوع ايران درپيش گرفته است، با شكست روبرو مي شود و در پايان اين روند آمريكا خود را دراين ميدان تنها مي يابد.

اين روزنامه عرب زبان درادامه مطلب خود مي نويسد: دراين مرحله آمريكا همپيمانان زيادي را به همراه خود براي اجراي هرگونه اعمال مجازات و تحريم يا حمله نظامي عليه ايران نمي بيند.اشاره به اين موضوع از طرف اتحاديه اروپا به آمريكا در پي كنفرانس اتحاديه اروپا و روسيه كه چند روزپيش در تفريحگاه سوچي روسيه(واقع در ساحل درياي سياه) انجام شد، بيان شد.

يك منبع اروپايي تاكيد كرد كه كشورهاي اروپايي ودرراس آنان فرانسه و آلمان طي تماس هايشان با مسئولان آمريكايي اعلام كردند: اگر آمريكا با طرح ويژه اروپا در مورد ايران و تضمين هاي ( به اصطلاح ) امنيتي و همچنين ضرورت مشاركت آمريكا در مذاكرات مستقيم با ايران مخالفت كند، اروپايي ها مجبور مي شوند برخلاف ميل آمريكا براي خروج از اين مسئله با ايران به توافقاتي برسند واين مسئله به معناي پيوستن اتحاديه اروپا به صف روسيه به دورازهرگونه اعمال قدرت يا خشونت ومجازات در مورد ايران خواهد بود.