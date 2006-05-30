به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، غلامحسين نوذري امروز حاشيه اولين كنگره مهندسي نفت ايران درجمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: پايه و اساس قراردادهاي جديد براساس همان قراردادهاي قبل خواهد بود اما سعي كرديم اشكالات را بر طرف كنيم.

وي در باره اصلاح اين اشكالات گفت: در بعضي از ميادين در گذشته قبل از تهيه "ام دي تي" مناقصه ميدان را برگزارمي كرديم اما پس از اصلاح اين قرار دادها از همان ابتدا "ام دي تي" ميدان را آماده مي كنيم.

وي اضافه كرد: از سويي ديگر در گذشته پيمانكار پس از اتمام كار توسعه ميدان را رها كرده و به تعهدات خود عمل نمي كرد.از اين رو در طرح جديد ساختاري فراهم مي شود كه تعداد محدودي از شركت هاي پيمانكاري در كنار ايراني‌ها حضور داشته باشند و به صورت گروهي در بهره برداري از ميدان حاضر شوند.

وي اضافه كرد: بدون شك در ساختار مالكيت و بهره برداري ميدان تغييري ايجاد نمي شود.

مدير عامل شركت ملي نفت ايران در باره انتقال بعضي از ميادين به شركت مناطق نفت خيز جنوب گفت: 8 ميدان گچساران ، كرانج ، پارسي ، اهواز ، بندگستان و ... به اين شركت واگذار مي شود.

وي درباره آخرين وضعيت ميادين سروش و نوروز و بازاريابي براي نفت سنگين اين ميادين گفت: براساس مذاكرات با پيمانكار رفع اشكالات توسط شل انجام شده و در زمينه بازاريابي نيز چند قرارداد داراز مدت در پالايشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور منعقد شده است.

به گفته وي، در پالايشگاه بندر عباس هماهنگي هايي صورت گرفته تا 18 درصد نفت سروش ، 18 درصد نفت نوروز و 18 درصد ازمايعات گازي پارس جنوبي مورد استفاده در پالايشگاه بندر عباس قرار گيرد.

وي گفت: بدين ترتيب در يك برنامه حساب شده تا 100 هزار بشكه از نفت اين ميادين در پالايشگاه بندر عباس تصفيه مي شود.

وي گفت: اندونزي از مهمترين پالايشگاه‌هاي است كه قراراست در يك تعهد طولاني مدت براي استفاده از نفت سنگين ايران مورد استفاده قرار گيرد.

معاون وزير نفت درباره اساسنامه شركت ملي نفت گفت: اين اساسنامه در موعد مقرر به مجلس ارائه مي شود.

وي اعلام كرد: تاسيس شركت توليد نفت و گاز يكي از بندهاي مورد بررسي در دولت بوده اما هنوز نهايي نشده است.

نوذري در باره بورس نفت گفت: طرح بورس نفت تبديل به يك شركت خصوصي شده و كرباسيان مسئول پيگيري آن است.

وي از ادامه مذاكرات با چيني ها در ميدان ياد آوران سخن گفت و افزود: به دليل اينكه كار به صورت ترك تشريفات بوده مذاكرات آن بسيار به طول انجاميده است.

وي در باره قرار داد فروش گاز به چين گفت: به زودي هيئتي از ايران براي نهايي كردن اين قرارداد عازم چين مي شوند.

به گزارش مهر، حجم قرارداد فروش نفت و گاز ايران به چين 100 ميليارد دلار است.

معاون وزيرنفت درباره سرمايه گذاري در اين صنعت گفت: سياست‌هاي كلي وزير نفت و دولت جديد توجه به سرمايه گذاري در اين صنعت بوده و رئيس جمهوري در مورد جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اين كارتاكيد دارد.

وي درباره فروش گاز "ال ان جي" به هند گفت: اين پروژه مشمول بحث حقوقي شده است.

نوذري درباره ميدان اناران گفت: تا سه هفته آينده در باره تجاري بودن اين ميدان تصميم مي گيريم.

مدير عامل شركت ملي نفت در پاسخ به سوالي مبني بر رسيدن به 5 ميليون بشكه نفت تا پايان برنامه چهارم گفت: رسيدن به اين عدد بسيار سخت است چرا كه ما سالانه 7 تا 8 درصد افت توليد نفت داريم، اما در حال حاضر بر اساس آخرين آمار كه روز گذشته شده، 40/4 ميليون بشكه توليد نفت داشته ايم كه اين رقم به دليل تعمير بعضي از چاه‌ها و توقف توليد آنها در حال تغيير است.

وي همچنين استعفاي وزيري هامانه وزير نفت را نيز تكذيب كرد.