سرود پيام آوران صلح نواخته مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، سرود "پيام آوران صلح"، ساخته "سعيد محمدي مطلق" با صداي "مهرداد سرافراز" است كه يه همت كانون مهندسان ايران توليد شده است .

به گفته سعيد محمدي مطلق اين سرود كه قرار است فردا پيش از بازي ايران با بوسني در استاديوم آزادي پخش شود ، تنها سرودي است كه به تاييد سازمان تربيت بدني رسيده است.

محمدي مطلق با اشاره به اينكه سرود پيام آوران صلح در مراسم بدرقه تيم ملي براي حضور در جام جهاني فوتبال در آلمان نيزپخش مي شود افزود: شعر اين سرود از اكبر آزاد است كه به وسيله اركستر بزرگ ودر استوديو فورته ضبط شده است.

لازم به ذكر است كه تاكنون بيش از ده سرود ديگر با آهنگسازي روحاني،چراغعلي،كشتكاروبا خوانندگي اصفهاني،عصار،تاجيك و...ساخته شده ولي تاكنون هيچ يك از آنها به صورت رسمي از سوي سازمان تربيت بدني به عنوان سرود ملي تيم ملي فوتبال معرفي نشده است.