آمريكا به اجبار به سمت مذاكره با ايران حركت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فيلادلفيا انكوايرر" Philadelphia Inquirer " با اشاره به اظهارات اخير تونى اسنو سخنگوى مطبوعاتى كاخ سفيد مبني برمشروط بودن گفتگو با ايران به توقف غني سازي نوشت : گروهى ازنزديكان بوش معتقدند مذاكره مستقيم آمريكا با ايران به معنى به رسميت شناختن مشروعيت و هويت جمهوري اسلامي ايران است و اين همان چيزى است كه نومحافظه ‌كاران داخل كابينه بوش تمايلي به پذيرش آن ندارند اما اكنون بخشى ازحزب حاكم به خاطر درگيري ها و مشكلات نظامى آمريكا درمنطقه و نفوذ روز افزون ايران وافزايش وجهه ومحبوبيت محمود احمدى‌ نژاد در كشورهاى اسلامى، منفعت آمريكا را در گرو مذاكرات مستقيم دو كشور مى ‌بينند.

اين روزنامه در ادامه افزود : اكنون مدت زيادى است كه اعضاى سرشناس حزب دموكرات، كه حزب مخالف كابينه بوش است، هم ‌صدا با كسانى نظير كوفى عنان و محمد البرادعى رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى اصرار دارند كه مذاكره مستقيم با ايران به سود تنش‌ زدايى و امنيت است حال، از داخل خود حزب جرج بوش نيز فشارها بر او براى همين منظور بيشتر مى‌ شود.

اين در حالي است كه رسانه هاي آمريكايي اعلام كرده اند كه علاوه بر جمهوريخواهان سرشناسى چون هنرى كيسينجر، ريچارد لوگار رئيس كميته روابط خارجى در سنا و سناتور چاك هگل ، تلاش ‌هاى محرمانه ديگرى نيز توسط سران حزب جمهوريخواه آغاز شده كه پشت پرده سعى دارند سياست كاخ سفيد را در قبال ايران از حالت بحرانى خارج كنند.

در روزهاى اخيرهم كاندوليزا وزير خارجه آمريكا و اليوت ابرامز سرپرست سياست ايران در شوراى امنيت ملي ملاقات‌ هايى پشت پرده با رهبران حزب خود داشته ‌اند تا روند ديپلماسى با ايران را مورد بحث قرار دهند. بنا به اقرار يكى از چهره ‌هاى مهم سياست خارجى در حزب جمهوريخواه ، دولت بوش به تدريج و با اكراه دارد به سمت سياست مذاكره با ايران حركت مى‌ كند.

"فيلادلفيا انكوايرر" در ادامه مى ‌نويسد: "مذاكرات مستقيم ايران ـ آمريكا حتي اگر ثمرى هم ندهد بى‌ شك به امتحانش مى‌ ارزد.

اين روزنامه درادامه به نقل از خبرنگار خود كه مدعي است در ايران بسر مي برد، با نقل قول از معاون اموربين‌ الملل شوراى عالى امنيت ملى ايران آورده كه وي گفته است :" اگر آمريكا ايران را به عنوان يك "نيروى منطقه‌ اي" به رسميت بشناسد، ايران نيز در مورد امنيت عراق، افغانستان، لبنان و سوريه مى ‌تواند به آمريكا كمك كند.

به نوشته اين روزنامه آمريكايي اين مقام ايراني پيشنهاد مى ‌كند همانطور كه ريچارد نيكسون به چين سفر كرد و دشمن خود را به عنوان "نيرويى منطقه‌ اي" به رسميت شناخت و در نتيجه آن سياست به نفع آمريكا تمام شد، هم اكنون نيز ضمانت‌هاى دوجانبه امنيتى همراه با پذيرش نقش محورى ايران در خاورميانه مى ‌تواند به سود منافع آمريكا باشد.